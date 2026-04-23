«Осторожно под билбордами и деревьями». Синоптик предупредила о непогоде с сильным ветром и заморозками в Украине

23 апреля, 15:23
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Непогода с сильным ветром в Украине (Фото: Voyagerix / depositphotos)

Непогода с сильным ветром в Украине (Фото: Voyagerix / depositphotos)

Температура воздуха в Украине продолжает снижаться, дополнительные осложнения погоды происходят из-за заморозков и штормового ветра.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook предупредила о непогоде в Украине в конце рабочей недели: ожидаются очередное снижение дневной температуры воздуха, ночные заморозки, местами дожди, сильный ветер со штормовыми порывами.

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«Пятница в Украине будет ветреной, но осадков станет меньше. Дожди 24-го апреля пройдут только в восточных областях. Ветер северо-западного происхождения будет достигать порывов 7−14, местами штормовых 15−20 метров в секунду. Осторожно под билбордами и старыми деревьями. Температура воздуха остается низкой, ночью +2 +6 градусов, при прояснениях местами заморозки, в течение дня +6 +12 градусов», — спрогнозировала специалист.

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Диденко отметила, какая погода в пятницу ожидается в Киеве и предполагается ли потепление в Украине в ближайшее время.

«В Киеве 24-го апреля без осадков, но сильный северо-западный ветер. Ближайшей ночью снова холодяка, пусть оно сказится, возможны заморозки, днем в пятницу +8 +9 градусов. Значительного тепла пока не предвидится. Вспоминаем январские -20 градусов и радуемся вместе нынешним замечательным +8 +11 градусам», — призвала эксперт.

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Погода Прогноз погоды погода в Украине снижение температуры штормовой ветер

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