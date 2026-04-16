Потепление с исключениями. Где потеплеет до +21 во второй половине недели и в каких областях Украины будут самые прохладные выходные

Потепление до +21 во второй половине недели в Украине (Фото: Pixaline / pixabay)

Ночной минус ушел из Украины , а дневная температура воздуха держится на комфортном уровне, в конце недели ожидаются летние градусы.

Погода в Украине в течение второй половины недели, по прогнозу синоптиков, порадует постепенным потеплением до летних градусов в выходные. Исключением станут области на крайнем юге, там установится более прохладная погода. На большей части территории будет преобладать погода с незначительными осадками, или без них. Наибольшее количество дождя ожидается на юге страны.

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В четверг, 16 апреля, умеренные дожди пройдут на крайнем западе страны, днем возможны с грозой. На остальной территории без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +3 +8 градусов, дневная +13 +18 градусов, в Карпатах и на Закарпатье +8 +13 градусов.

В пятницу, 17 апреля, небольшие дожди ожидаются местами в западных областях, днем также на севере Левобережья. В остальных регионах страны будет преобладать устойчивая погода, без осадков. Ветер преимущественно восточного направления, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +3 +9 градусов, дневная +13 +18 градусов, в западных и северо-восточных областях +8 +13 градусов.

В субботу, 18 апреля, на большинстве территории страны ожидается погода без существенных осадков, дождь пройдет только днем в южной части и в Крыму. Ветер будет преобладать восточного и северо-восточного направления, 7 — 12 м/с, утром и днем в центральных, восточных и южных областях порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +5 +10 градусов, дневная +14 +20 градусов, на Крымском полуострове +9 +14 градусов.

В воскресенье, 19 апреля, ветреная и дождливая погода сохранится в южных областях. На остальной территории существенные осадки не предвидятся. Ветер восточный, 7 — 12 м/с, на юге местами сохранятся порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +8 +13 градусов, дневная +16 +21 градус, на крайнем юге +9 +14 градусов.