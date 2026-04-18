Будет дождь, но не везде. Синоптики рассказали, какой погоды ждать украинцам на выходных

На выходных в Украине местами пройдут дожди (Фото: BrianAJackson / depositphotos.com)

В субботу и воскресенье в Украине ожидается умеренно теплая погода, местами с кратковременными дождями и слабым туманом.

По прогнозам синоптиков, в последующие двое суток в большинстве областей пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В северных и западных областях ночью местами не исключены заморозки до 0…-2 градусов.

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Погода в Украине в субботу, 18 апреля

В западных регионах ночью без существенных осадков, днем — небольшие кратковременные дожди, местами с грозой. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер ночью переменного направления, днем северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов, на Закарпатье — до +17 градусов.

На севере будет преобладать облачная погода, в течение суток ожидаются небольшие дожди. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов.

В центральных регионах Украины в течение суток периодически будет наблюдаться небольшой дождь. Местами возможен слабый туман. Ветер преимущественно северного направления, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью составит +4…+9 градусов, днем +12…+17 градусов.

В южных регионах и в Крыму существенных осадков не прогнозируется. Ветер северный, 7−12 м/с, в Одесской области днем местами может усиливаться до 15−17 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.

На востоке пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +10…+15 градусов, на Донбассе +13…+18 градусов.

Погода в Украине в воскресенье, 19 апреля

В западных областях Украины ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами может наблюдаться туман. Ветер северного направления, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0…+5 градусов, днем +13…+18 градусов.

В северных регионах ночью без осадков, днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер северный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 градусов, днем +8…+13 градусов.

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В центральных регионах прогнозируется облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0…+5 градусов, днем +12…+17 градусов.

На юге преимущественно без осадков, лишь в Крыму и Приазовье пройдут дожди. Ветер северный, северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов.

На востоке местами пройдет дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +9…+14 градусов.