Минус отступает. Синоптик сообщил, когда заморозки уйдут из Украины и где пройдут дожди и мокрый снег в течение недели

Синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит в интервью для NV назвал день, когда по всей Украине установится ночная плюсовая температура воздуха и сообщил, где ожидаются осадки до конца недели в стране.

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«Заморозки должны вскоре покинуть Украину. Малоактивные атмосферные фронты местами будут приносить осадки различной интенсивности. Так, 15 апреля будет немного дождливо на северо-востоке страны и в Карпатах. 16-го осадки ожидаются в западных и северных областях, а 17-го — снова на севере и в центральных регионах. При этом ночь на 15 апреля будет еще холодной и с заморозками, но только на поверхности почвы. А в светлое время суток в этот день и в дальнейшем солнце уже будет пригревать до комфортных +13 +18 градусов по стране. В то же время на востоке и на северо-востоке будет немного свежее — в пределах +9 +14 градусов. В ближайшее время также утихнет ветер, который стал ощутимым на Львовщине, Ивано-Франковщине, Буковине, Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине, Запорожье и на востоке страны. Ночью и утром в северных и большинстве центральных областей местами будет туман», — спрогнозировал специалист.

Семилит сообщил, насколько повысится ночная температура в Украине во второй половине недели и будет ли тепло в выходные.

«С 16−18 апреля в ночные часы ожидаем уже в пределах +3 +8 градусов. 18−19 апреля местами будут дожди — территорию Украины затронет циклон над Турцией. В Карпатском регионе в субботу, 18-го, ожидается даже мокрый снег. Зато на юге страны и в большинстве центральных областей в это время будет сухо. На Закарпатье и Прикарпатье погода немного прохладнее, чем в других регионах — там температура воздуха будет в пределах +8 +14 градусов. 19 апреля, в воскресенье, по всей стране ожидается от +11 до +17 градусов. Однако атмосфера сейчас очень неустойчива и быстро перестраивается, поэтому прогноз погоды часто подвергается корректировкам. Даже прогнозы на 4−5 суток вперед могут существенно измениться», — отметил эксперт.