«Волна холода». Синоптик предупредил о снижении температуры, дождях, грозах и когда в Украину вернутся заморозки

Потепление, которое продолжается в Украине , в конце недели нарушит арктический воздух с ночными заморозками.

Синоптик Виталий Постригань на своей странице в facebook предупредил об изменении погоды в Украине. По его прогнозу синоптическую ситуацию в конце рабочей недели и в течение выходных в Украине будут определять циклоны и холодный воздух.

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«На стабильно устойчивую погоду не рассчитываем. В пятницу и субботу, 17−18 апреля, циклонические вихри над Беларусью и Турцией обеспечат кратковременные дожди, местами с грозами. Температура ночью 3−8° тепла, днем 12−17°. Кто планировал провести выходные на открытом воздухе стоит учесть погодные условия», — отметил специалист.

Фото: Виталий Пострыгань / facebook

Постригань сообщил, где именно из-за арктического воздуха в Украине возможны заморозки и с какой температуры воздуха начнется новая неделя в стране.

«В ведущее воскресенье, 19 апреля, начнется волна стужи, относительной. С усиленным ветром будет поступать сухой арктический воздух. Температура ночью 2−7° тепла, днем 10−15°. Местами будет выпадать небольшой дождь. По предварительным прогностическим расчетам, в начале новой рабочей недели адвекция холода усилится. Температура ночью 2−7° тепла, на почве, в пониженных формах рельефа возможны заморозки 0−3°, днем всего 9−14° тепла», — спрогнозировал эксперт.