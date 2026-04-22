«Погода усложнится». Синоптик назвала день, когда Украину накроет похолодание со штормовым ветром и осадками

В Украину идет очередная волна похолодания , кроме снижения температуры ожидаются дожди и штормовой ветер.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook спрогнозировала, какая погода в Украине ожидается в четверг, 23 апреля, и предупредила про осложнение синоптической ситуации: снижение температуры, дожди, штормовой ветер.

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«В Украину завтра, 23-го апреля, придут атмосферные фронты. Поэтому погода усложнится. Придвинут днем дожди, от небольших до умеренных, разве что в западных областях вероятность осадков незначительная. Характерная особенность завтрашнего дня — сильный северо-западный ветер, до штормовых порывов, до 15−20 метров в секунду. Осторожно», — предупредила специалист.

Диденко сообщила об особенностях погоды в Киеве в четверг и отметила, сколько еще продлится похолодание в Украине.

«Температура воздуха 23-го апреля в течение дня +8 +11 градусов, на западе и юге Украины +10 +14 градусов. В Киеве 23-го апреля ночью без осадков, +3 +5 градусов, завтра днем дождь, сильный ветер, +7 +9 градусов. Холодная погода в Украине еще продлится вплоть до мая, поэтому теплые вещи после экстрадиции их на верхние полки шкафа снова можно держать неподалеку», — добавила эксперт.