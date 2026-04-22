Колебания температуры. Синоптики сообщили об очередной волне похолодания, осадках и когда начнет теплеть в Украине

По прогнозу синоптиков, погода в Украине во второй половине текущей недели будет с колебаниями температуры и осадками, которые пройдут по всей территории страны. Перед выходными в стране будет наблюдаться снижение температуры воздуха, ночью местами остаются заморозки, в течение субботы и воскресенья предполагается незначительное потепление.

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В четверг, 23 апреля, ночью без существенных осадков, утром и днем дожди пройдут в северных, западных и центральных областях. На остальной территории страны сухо. Ветер западный/юго-западный, 7 — 12 м/с, днем на Правобережье возможны порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +2 +7 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки до -2 градусов, дневная +8 +14 градусов, на крайнем севере +5 +7 градусов.

В пятницу, 24 апреля, небольшие, местами умеренные дожди из-за влияния циклонической деятельности снова пройдут на большей части территории страны, без существенных осадков лишь в Крыму и на крайнем юге. Ветер западный/юго-западный, 7 — 12 м/с, на Левобережье днем возможны порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +5 -1 градус, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -3 градусов, дневная +8 +12 градусов, в южных областях +10 +12 градусов.

В субботу, 25 апреля, дожди пройдут в северных, центральных и юго-западных областях, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный/юго-западный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +2 +7 градусов, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -3 градусов, дневная на Левобережье +13 +15 градусов, на Правобережье страны +10 +15 градусов.

В воскресенье, 26 апреля, период неустойчивой и дождливой погоды продолжится. Из-за влияния атмосферных фронтов в большинстве областей ожидаются осадки различной интенсивности. Местами возможен туман. Ветер предполагается переменного направления, 3 — 8 м/с. Ночная температура +2 +8 градусов, в северных и западных областях вероятны заморозки 0 -3 градуса, дневная +8 +14 градусов, на крайнем востоке +14 +16 градусов.