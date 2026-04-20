Зимняя погода посреди весны. Где температура воздуха снизится до -5 и пройдут дожди с мокрым снегом в Украине

Неделя началась со значительного похолодания с заморозками в Украине , в дальнейшем к ним добавятся осадки в виде дождей и мокрого снега.

Синоптики Укргидрометцентра предупредили о значительном снижении температуры в Украине. По их прогнозу, ночью 21 апреля в северных, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях в воздухе ожидаются заморозки 0−3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).

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Фото: Заморозки 21 апреля / meteo.gov.ua

Ночью 22 апреля в большинстве областей в воздухе предполагаются заморозки 0−3 градуса (II уровень опасности, оранжевый), а в Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки 0−5 градусов (І уровень опасности, желтый).

Фото: Заморозки 22 апреля / meteo.gov.ua

Во вторник, 21 апреля, из-за влияния циклона в большинстве областей ожидается влажная и холодная погода — дожди. На севере Левобережья местами значительные осадки. В Карпатском регионе с мокрым снегом. Ветер будет преобладать северный и северо-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +2 +8 градусов, в северных и западных регионах заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0 -3 градуса, дневная +9 +15 градусов, в центральных и северо-восточных областях, а также в Карпатах +3 +8 градусов.

В среду, 22 апреля, осадки в виде дождя с мокрым снегом ожидаются ночью на севере Левобережья, днем небольшие дожди пройдут в западных и центральных регионах. В южной части без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха 0 +5 градусов, в большинстве областей заморозки в воздухе до -3 градусов, дневная +8 +13 градусов, на северо-востоке +3 +8 градусов.