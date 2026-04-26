Опять заморозки. Где будут самые холодные ночи и пройдет дождь и мокрый снег в Украине в начале недели

После температурных колебаний в выходные в Украину снова вернутся заморозки, которые в понедельник предполагаются на большей части территории страны.

Погода в Украине в понедельник, 27 апреля, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, будет под влиянием холодных атмосферных фронтов. Почти всю страну накроют ночные заморозки до -1 градуса. В части северных и восточных областей пройдет дождь и мокрый снег. В остальных регионах предполагается переменная облачность без осадков. Самая высокая дневная температура воздуха +13 градусов в этот день ожидается на Закарпатье, юге и в Крыму.

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Какая погода в Украине будет в понедельник, 27 апреля

В западных областях переменная облачность без осадков, местами небольшой дождь. Средняя ночная температура воздуха +1 -1 градус, дневная +7 +9 градусов.

В северных областях переменная облачность без осадков, местами облачно, небольшой дождь, мокрый снег. Ночная температура воздуха +1 -1 градус, дневная +4 +9 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +1 -1 градус, дневная +7 +9 градусов.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная +11 +13 градусов.

В восточных областях переменная облачность, небольшой дождь, местами облачно, дождь, мокрый снег. Ночная температура воздуха +3 -1 градус, дневная +4 +10 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная +11 +13 градусов.