Потепление с нюансом. Насколько повысится температура воздуха в Украине и кому дождь и ветер помешают насладиться теплом

Пасмурная погода с заморозками в Украине вскоре начнет меняться, по всей стране ожидается потепление, но в некоторых регионах оно будет с нюансами.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, погода в субботу, 25 апреля, будет с переменной облачностью на всей территории Украины. На севере и в части западного региона ожидается небольшой дождь. На Прикарпатье, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях порывы ветра, 15−20 м/с (І уровень опасности). Самая низкая ночная температура воздуха -1 градус в этот день предполагается в Сумской, Харьковской, Луганской областях, самая высокая дневная — +17 градусов, в Николаевской области.

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Какая погода в Украине будет в субботу, 25 апреля

В западных областях переменная облачность без осадков, местами небольшой дождь. Средняя ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная +13 +16 градусов.

В северных областях переменная облачность, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +5 -1 градус, дневная +13 +15 градусов.

В центральных областях переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная +13 +15 градусов.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная +14 +16 градусов.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +3 -1 градус, дневная +12 +13 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная +14 +16 градусов.