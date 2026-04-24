«Может быть и снег». Синоптик предупредила о пестрых выходных: ожидаются осадки, потепление, похолодание и сильный ветер

Погода в Украине в течение последних апрельских выходных будет меняться несколько раз и находиться под влиянием атмосферного фронта.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила о неоднородной синоптической ситуации в Украине в течение 25−26 апреля. В стране ожидаются значительные колебания температуры воздуха, осадки в виде дождей, снега и штормовые порывы ветра.

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«Апрельские завершающие выходные выступят в унисон с апрельской основной погодой — то дождь, то снег, то ветер, то скачки температуры и атмосферного давления. Суббота, 25-е апреля. Ночью без осадков, заморозки. Днем небольшие дожди пройдут в северной части Украины, остальная территория немного отдохнет, даже будет солнышко. Температура воздуха в течение дня даже попытается порадовать, ожидается +11 +15 градусов, в южной части и в западных областях в субботу +14 +18 градусов. Воскресенье, 26-е апреля. Теплая погода снова отступит перед натиском холодного атмосферного фронта, похолодает днем до +9 +12 градусов. Однако юг, восток и часть центра (Днепропетровщина, Полтавщина, Черкасская область) еще удержат в воскресенье очень теплую погоду, +15 +19 градусов. Атмосферный фронт в воскресенье будет тянуть за собой своих надоедливых родственников, осадки, которые будут преимущественно в виде дождя. Однако на западе Украины из-за резкого похолодания может быть и снег», — предупредила специалист.

Диденко спрогнозировала сильный ветер по всей Украине, рассказала, какая погода в течение выходных ожидается в Киеве и назвала день, когда, по предварительным прогнозам, по всей стране предполагается ощутимое потепление.

«Все выходные будет оставаться порывистым, до сильного, со штормовыми порывами западный и северо-западный ветер, осторожно. В Киеве завтра также ветер порывистый, а в воскресенье ветер еще и усилится до штормового. 25-го апреля ночью холодно, даже возможны небольшие заморозки, днем в воскресенье пройдет небольшой дождь, однако очень тепло, до +13 +15 градусов. 26-го апреля, в воскресенье, атмосферный фронт приблизится к Киеву, облаков станет больше, ветер усилится, температура воздуха в тылу фронта снизится до +10 градусов. Понятно, что такие метеометаморфозы не оставят своим вниманием метеопатов, поэтому возиться во дворах или балконах возле цветочков, сильно не наклоняйтесь и не бегайте, голова может указать на излишнюю активность. Первое более-менее приличное тепло видно, по предварительным прогнозам, с 5-го мая», — отметила эксперт.