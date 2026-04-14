Дождь в трех регионах. Кто попадет под влияние атмосферного фронта и насколько потеплеет в середине недели в Украине

Потепление постепенно распространяется по Украине , дневная температура уже позволяет согреться на улице, но ночью еще местами наблюдаются заморозки.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила, где в Украине из-за влияния атмосферного фронта пройдет дождь и ощутимо потеплеет в середине недели.

«15-го апреля в Украине: на запад от нас — атмосферные фронты, на восток — циклон с атмосферными фронтами. А мы завтра поместимся уютно в гребне финского антициклона Quirin (над Черным морем как раз его пяточка). Поэтому в среду в Украине преимущественно сухо и солнечно. Только атмосферный фронт с востока зацепит Сумскую, Черниговскую, Харьковскую области небольшим дождем. Температура воздуха. Ночь еще остается холодной, +1 +5 градусов. А вот в течение дня 15-го апреля уже значительно веселее, +12 +17 градусов, на северо-востоке свежий воздух, +9 +12 градусов», — спрогнозировала специалист.

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Диденко предупредила, где ожидается сильный ветер в среду и какая погода в течение этого дня предполагается в Киеве.

«Ветер в Украине северо-западный, умеренный, временами порывистый. Не спешите переходить на слишком открытый стиль в одежде, еще свежо. В Киеве 15-го апреля ожидается сухая погода с холодноватой ночью, +3 +5 градусов, и теплым днем, до +15 градусов. Ветер в столице завтра северо-западный, до обеда порывистый, во второй половине дня притихнет, будет хорошо на улице», — отметила эксперт.