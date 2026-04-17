Под влиянием атмосферных фронтов. Где будет дождливо в течение выходных и какая температура воздуха ожидается в Украине

Погода в Украине в выходные 18−19 апреля (Фото: bones64 / pixabay)

В течение выходных Украина будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и волны арктического воздуха .

Погода в Украине в субботу и воскресенье, по прогнозу синоптиков, на большей части территории будет с умеренным теплом и небольшими дождями. В северных и западных областях, из-за влияния холодного воздуха, местами возможны ночные заморозки до -2 градусов.

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Какая погода в Украине будет в субботу, 18 апреля

В западных областях ночью без существенных осадков, днем возможны небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью переменного направления, днем северо-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +1 +6 градусов, дневная +10 +15 градусов, на Закарпатье до +17 градусов.

В северных областях будет преобладать облачная погода, небольшие дожди ожидаются в течение суток. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +2 +7 градусов, дневная +10 +15 градусов.

В центральных областях периодически в течение суток будет наблюдаться небольшой дождь. Местами возможен слабый туман. Ветер будет преобладать северного направления, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +4 +9 градусов, дневная +12 +17 градусов.

В южных областях и на Крымском полуострове не прогнозируются существенные осадки. Ветер ожидается северный, 7 — 12 м/с, в Одесской области днем местами может усиливаться до 15 — 17 м/с. Ночная температура воздуха +6 +11 градусов, дневная +13 +18 градусов.

В восточных областях ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +5 +10 градусов, дневная +10 +15 градусов, на Донбассе +13 +18 градусов.

Какая погода в Украине будет в воскресенье, 19 апреля

В западных областях без существенных осадков, облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами может наблюдаться туман. Ветер северного направления, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха 0 +5 градусов, дневная +13 +18 градусов.

В северных областях ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +1 +6 градусов, дневная +8 +13 градусов.

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В центральных областях облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха 0 +5 градусов, дневная +12 +17 градусов.

В южных областях без осадков, дожди пройдут лишь в Крыму и Приазовье. Ветер северный, северо-западный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +3 +8 градусов, дневная +13 +18 градусов.

В восточных областях ночью местами пройдет дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +3 +8 градусов, дневная +9 +14 градусов.