В Киевской области выпал первый снег — видео
Снег в Киевской области в среду, 1 октября (Фото: Insider / Telegram / скриншот из видео)
В Киевской области вечером в среду, 1 октября, выпал первый снег. В Telegram-каналах опубликовали фото и видео, которые подтверждают снег в октябре.
29 вересня повідомлялося, що на горі Піп Іван у Карпатах випав сніг. Температура повітря на гірському масиві опустилася до мінус трьох градусів за Цельсієм.
Керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста Василь Фіцак повідомляв, що вітер у горах холодний, швидкість становила 8−9 метрів на секунду.
24 вересня Фіцак також повідомляв про сніг на горі Піп Іван.
На минулому тижні синоптики попереджали про перші заморозки в Україні. На початку цього тижня прогнозується дощова погода.