Снег в Киевской области в среду, 1 октября (Фото: Insider / Telegram / скриншот из видео)

В Киевской области вечером в среду, 1 октября, выпал первый снег . В Telegram-каналах опубликовали фото и видео, которые подтверждают снег в октябре.

29 вересня повідомлялося, що на горі Піп Іван у Карпатах випав сніг. Температура повітря на гірському масиві опустилася до мінус трьох градусів за Цельсієм.

Керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста Василь Фіцак повідомляв, що вітер у горах холодний, швидкість становила 8−9 метрів на секунду.

24 вересня Фіцак також повідомляв про сніг на горі Піп Іван.

На минулому тижні синоптики попереджали про перші заморозки в Україні. На початку цього тижня прогнозується дощова погода.