В Киевской области выпал первый снег — видео

1 октября, 23:14
Поделиться:
Снег в Киевской области в среду, 1 октября (Фото: Insider / Telegram / скриншот из видео)

Снег в Киевской области в среду, 1 октября (Фото: Insider / Telegram / скриншот из видео)

В Киевской области вечером в среду, 1 октября, выпал первый снег. В Telegram-каналах опубликовали фото и видео, которые подтверждают снег в октябре.

29 вересня повідомлялося, що на горі Піп Іван у Карпатах випав сніг. Температура повітря на гірському масиві опустилася до мінус трьох градусів за Цельсієм.

Керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста Василь Фіцак повідомляв, що вітер у горах холодний, швидкість становила 8−9 метрів на секунду.

Реклама

24 вересня Фіцак також повідомляв про сніг на горі Піп Іван.

На минулому тижні синоптики попереджали про перші заморозки в Україні. На початку цього тижня прогнозується дощова погода.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Киев Киевская область Снег Погода

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies