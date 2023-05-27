Майская засуха в мае. Погодные условия в Украине стали благоприятными для контрнаступления — WP 27 мая, 04:46 Украинские военные на учениях (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Неблагоприятная и влажная погода в Украине сменилась майской засушливой, которая является благоприятной для контрнаступления украинской армии.

Об этом сообщает The Washington Post.

Эксперты издания отмечают, что засушливые погодные условия сейчас являются «почти оптимальными» для проведения наземных наступательных действий.

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Издание приводит мнение Бена Ходжеса, бывшего командующего армии США в Европе, который говорил, что погода является одним из факторов, который Украина будет принимать во внимание при планировании новых наступательных операций.

Сейчас самая низкая влажность почвы в Украине — в Запорожской и Херсонской областях. Именно эти регионы эксперты считают приоритетными для контрнаступления украинских сил.

Президент Владимир Зеленский в недавнем интервью журналистам европейских медиа сказал, что Украине нужно еще немного времени перед началом контрнаступления.

«С тем, что у нас есть, мы можем идти вперед и, я думаю, у нас будет успех. Однако мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени», — сказал глава государства.