«Теплая погода начнет сдавать назад». В Украину надвигается новая волна похолодания
Погода в Украине — последние новости (Фото:Raimond Klavins | unsplash)
Украинцам пора готовиться к очередному изменению погоды, сообщила синоптик.
"20 января в Украине задорная теплая погода все же начнет пятиться под выразительным учительским сезонным взглядом января, — рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook. — О каких-то морозах речь еще не идет, однако в западных областях уже крутится вблизи нуля, периодически — мокрый снег». Согласно ее прогнозу, в ближайшие дни похолодание охватит большую часть Украины. 20 января в Украине ожидается температура воздуха в пределах +6+11 градусов, на востоке +3+7 градусов, на западе – около нуля".
Будет присутствовать юго-восточный ветер с сильными порывами. В западной части страны ожидается мокрый снег, на остальных территориях без осадков.
Погода в Киеве 20 января ожидается без осадков, но с порывистым ветром. Температура будет теплой, до +10 градусов. В дальнейшем в столицу придут похолодания.
Напомним, ранее NV рассказывал, какой будет погода в Украине до конца января 2023 года.
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