«Теплая погода начнет сдавать назад». В Украину надвигается новая волна похолодания

19 января, 15:50
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Погода в Украине — последние новости (Фото:Raimond Klavins | unsplash)

Погода в Украине — последние новости (Фото:Raimond Klavins | unsplash)

Украинцам пора готовиться к очередному изменению погоды, сообщила синоптик.

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"20 января в Украине задорная теплая погода все же начнет пятиться под выразительным учительским сезонным взглядом января, — рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook. — О каких-то морозах речь еще не идет, однако в западных областях уже крутится вблизи нуля, периодически — мокрый снег». Согласно ее прогнозу, в ближайшие дни похолодание охватит большую часть Украины. 20 января в Украине ожидается температура воздуха в пределах +6+11 градусов, на востоке +3+7 градусов, на западе – около нуля".

Видео дня

Будет присутствовать юго-восточный ветер с сильными порывами. В западной части страны ожидается мокрый снег, на остальных территориях без осадков.

Погода в Киеве 20 января ожидается без осадков, но с порывистым ветром. Температура будет теплой, до +10 градусов. В дальнейшем в столицу придут похолодания.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid0z2qnxdMnNw8nu5GuUyAA6ei7cq33wAbj7im42KRREQoLqtRsfW2QztZDg8ZUU9TWl&show_text=false&width=500

Напомним, ранее NV рассказывал, какой будет погода в Украине до конца января 2023 года.

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Редактор: Лилия Витюк

Теги:   Прогноз погоды Синоптики Погода Погода в Киеве синоптик

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