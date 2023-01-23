«Антициклонический тип погоды». Синоптик рассказала, ожидать ли украинцам морозов и осадков в ближайшее время 23 января, 16:45 Какой будет погода в Украине и Киеве в ближайшее время — синоптик (Фото:Алина Харавасил/kiev.informator)

После временного приятного потепления в Украину вернулись морозы. Синоптик рассказала, будет ли температура держаться отметки ноль и ниже во всех областях страны в ближайшее время.

"Неделя, которая приходит к нам по рождественским праздникам, будет синоптически спокойной, без резких колебаний температуры или бурных метеорологических явлений и, что бывает не часто, однородной. Преобладает антициклонический тип погоды, то есть на существенные осадки не стоит рассчитывать, температура воздуха будет колебаться вблизи нуля, опускаясь ночью до минусов», — написала синоптикиня Наталья Диденко в своем Facebook.

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Погода в Украине во вторник 24 января предполагается без осадков, вероятны солнечные прояснения (если будет отсутствовать туман). Ветер утихнет, будет восточного и северо-восточного направления, порывистым он останется только в Приазовье. Температура воздуха в ближайшую ночь составит 0-4 градуса мороза, в восточной части Украины от -4 до -8 градусов. Днем в большинстве областей Украины от 1 мороза до 3 тепла, в Закарпатье и юге Крыма +4+8 градусов.

В Киеве ночью с 23 на 24 января ожидаются морозы до -2-5 градусов. В течение дня столбики термометров будут колебаться вблизи нуля, к вечеру опустятся до 0-2 градусов. Будет скользко, гололедица будет подстерегать. Осадков 24 января в столице не предполагается. Если тумана не будет, в столице вероятны проблески солнца.

Напомним, ранее синоптик рассказала NV о том, откуда в Украине штормовой ветер и ждать ли новых температурных качелей до конца января.