Зима снова напомнит о себе. Мокрый снег, ветер и дождь, где ухудшение погоды будет самым существенным

8 марта, 11:21
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Зима опять напоминает о себе (Фото:Artem Meletov / pexels)

Зима опять напоминает о себе (Фото:Artem Meletov / pexels)

С 9 марта и до конца недели атмосферный фронт по всей Украине существенно понизится. Снова пройдут дожди с мокрым снегом, усилится ветер.

Неустойчивая погода в четверг с особенно сильными смешанными осадками в Карпатском регионе, в большей или меньшей степени продлится до конца недели. В выходные к дождю и мокрому снегу может добавиться снежная крупа, при этом температура воздуха будет достаточно высокой.

Видео дня

В Киеве в четверг и субботу сильный дождь, в воскресенье незначительные осадки в виде дождя и снега. Дневная температура +3+12 градусов, ночная от -1 до +4 градусов.

Погода в Киеве на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

Во Львове сегодняшний незначительный дождь со снегом продолжится дождями до конца недели. Дневная температура +2+14 градусов, ночная от -1 до +5 градусов.

погода во Львове на месяц / gismeteo
Фото: погода во Львове на месяц / gismeteo

В Одессе дождь пройдет в пятницу, в субботу он усилится и может идти целый день. Дневная температура +7+15 градусов, ночная +3+7 градусов.

Погода в Одессе на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

В Днепре незначительные дожди пройдут в четверг и пятницу, а в выходные они усилятся. Дневная температура +8+14 градусов, ночная +1+6 градусов.

Погода в Днепре на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Харькове незначительные дожди с возможным мокрым снегом со среды по пятницу, усилятся в выходные дни. Дневная температура +9+11, ночная 0+2 градуса.

Погода в Харькове на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз погоды Весна Осадки Погода атмосферный фронт атмосферное давление

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