До +20°С. Синоптики рассказали о резком потеплении в Украине 18 ноября, 13:29 В ближайшие дни погода в Украине будет разнообразной (Фото:unsplash)

Украинцы дождались первых морозов и первого снега. Синоптики предупреждают, что в ближайшее время погода снова изменится, однако потепление будет касаться не всех регионов.

Уже к выходным 19-20 ноября в некоторых регионах страны температура воздуха станет существенно выше отметки 0, сообщает Sinoptik.ua. Пока в одних областях погода в выходные будет радовать необычным для ноября теплом, в других ожидается небольшой мороз и снегопад.

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Погода в субботу 19 ноября

В Крыму и Херсонской области воздух в субботу прогреется до +13 °С, в Днепропетровской и Запорожской областях - до +12 °С, в Одесской, Николаевской и Полтавской - до +8 °С. В то же время, на западе страны, в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях, ожидается до -3…-2 °С.

В остальных регионах погода будет типичной для ноября. В Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Луганской областях столбики термометров покажут +5 °С, на севере, в Киеве , Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях - около 0 °C.

Восточные области, Сумщину, Черниговщину и Полтавскую область в субботу накроют дожди, на остальной территории будет облачно, но без осадков.

Погода в воскресенье 20 ноября

В воскресенье в Крыму синоптики прогнозируют до +17 °С, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях - до +11 °С. В Донецкой, Луганщине, Закарпатье и Запорожской области термометры покажут не более +7 °С. Холоднее всего будет на Черниговщине — до -3 °С. На остальной территории ожидается около 0 °C.

В Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Черкасской областях пройдут дожди, в Полтавской и Винницкой снег с дождем. Ну а жителям Киевской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областей следует приготовиться к снегопаду.

Погода в понедельник 21 ноября

Новая неделя начнется с потепления на юге и юго-востоке. В Крыму, Одесской, Николаевской и Херсонской областях столбики термометров поднимутся до +18...+20 °С, в Запорожской и Днепропетровской - до +15 °С, Донецкой, Луганской и Кировоградской - до +12 °С. На остальной территории страны погода в начале недели будет слякотной - ожидается мокрый снег при температуре около 0 °C.

Народный прогноз погоды: приметы и верования

Предки верили, что снег на Павла Ледостава, 19 ноября, сулит снежную зиму. Если галки в этот день громко кричали на ветвях, ожидали потепления, а безветренная погода предвещала холод.

Снег на Федота Мученика, 20 ноября, предвещал серьезные паводки весной, а гололедица – суровую зиму с сильными морозами. Если водоемы покрывались тонким льдом, вскоре ждали настоящей зимней непогоды.

Напомним, ранее НВ рассказывал, какой будет погода зимой 2022-2023 в Европе и как она повлияет на мировую экономику.