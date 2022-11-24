«Пушистых котиков держите поближе». Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в ближайшее время 24 ноября, 14:36 Погода на 25 ноября в Украине. (Фото:unsplash\Matt Seymour)

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на пятницу, 25 ноября.

В пятницу, 25 ноября, температура воздуха в Украине существенно не изменится. В течение дня в западных областях ожидается температура воздуха от -3 до +3 градусов. На севере Украины – 0+3 градуса, на востоке и в центре +4+9 градусов. Только в Винницкой области температура будет держаться около нуля. На юге ожидается +7+12, в Крыму до +14 градусов.

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Высокая влажность сохраняется. Периодическую погоду ожидается небольшой дождь, мокрый снег. Восточные области воздерживаются от осадков.

В Киеве 25 ноября пройдет дождь, кое-где с мокрым снегом. Температура воздуха в течение дня поднимется до +1+3 градусов.

«У кого из теплого дома только кот – уже не мало. Сокровища цивилизации такие хрупкие и уязвимые, поэтому ценим их еще больше, особенно тех, кто их нам обеспечивает. А вечные ценности, типа пушистых кошек, держите поближе и не забывайте вовремя кормить и чесать за ушком», — подытожила Диденко.

Напомним, ранее представитель Укргидрометцентра дал НВ свой прогноз на ближайший месяц.