Погода на Старый Новый год. В каких областях Украины в ближайшие дни пройдут дожди и мокрый снег 13 января, 16:53 Погода в Украине — последние новости (Фото:unsplash / Osman Rana)

После достаточно крепких морозов, в Украине началось прогнозируемое синоптиками потепление.

По данным Sinoptik.ua, на выходных « температурные качели» в Украине снова качнутся в сторону потепления. Морозы спадут, а иногда столбики термометров поднимутся до +7 °С. Кроме того, во многих регионах погода на выходные будет дождливая.

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Погода в субботу 14 января

На Старый Новый год практически во всех регионах Украины средняя дневная температура составит около 0 °C. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях воздух прогреется до +3…+4 °С, в Закарпатье, Волыни, Ровенщине, Львовщине, Ивано-Франковской и Тернопольской — до +5…+7 °С.

По всей территории страны будет облачно с прояснениями, небольшие дожди с мокрым снегом пройдут на западе страны.

Погода в воскресенье 15 января

В воскресенье небольшие дожди с мокрым снегом ожидаются в Донецкой, Луганской и Харьковской областях – одевайтесь теплее, из-за высокой влажности будет некомфортно. Температурные показатели во всех областях будут практически идентичны субботним.

Следует отметить значительный перепад дневных и ночных температур в центральных, северных и восточных областях страны. Днем средняя температура там составит около 0 °C, а ночью снизится до -4…-6 °С.

Погода в понедельник 16 января

В понедельник небольшие дожди с мокрым снегом покроют всю западную Украину, а также Волынь, Житомирщину, Хмельницкую, Киевскую, Сумскую и Черниговскую. Жителям остальных областей повезет чуть больше – новую рабочую неделю они начнут с пасмурной погоды, но без осадков.

В большинстве регионов, включая Донецкую и Луганскую области, а также столицу, дневная температура будет составлять около 0 °C, на юге и в Запорожской области — около +2…+4 °С, в Закарпатье — +3…+5 °С.

Ночью на большей части территории Украины столбики термометров также покажут около 0 °C, только в восточных и центральных областях они снизятся до -3…-4 °С.

Народный прогноз погоды, приметы и верования

Если в ночь на Василия, 14 января, небо было звездным, ожидали богатый урожай ягод. Иней на деревьях обещал хороший медосбор, туман — отличный урожай пшеницы. Если весь день шел снег, то лето должно было быть теплым и без дождей, если приходила оттепель - холодным.

Снегопад на Сильвестра, 15 января, считался предвестником урожайного года. А вечером, на закате, обязательно смотрели на небо: синие облака обещали скорую смену погоды.

Напомним, ранее синоптикиня Наталья Диденко рассказала NV, откуда в Украине штормовой ветер и ждать ли похолодания до конца января.