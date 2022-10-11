Климатические аномалии. Сколько снега выпадет в Украине зимой 2022−2023 11 октября, 22:11 Прогноз погоды на зиму в Украине (Фото:Viktor Bystrov\unsplash)

Рассказываем, чего ждать от предстоящей зимы и в каких регионах Украины выпадет больше всего снега.

Прогнозом погоды на зиму 2022-2023 годов поделился эксперт Andrej Flis, специализирующийся на долгосрочном прогнозировании сезонной погоды, погодных тенденций, глобального взаимодействия океана и атмосферы и изменения климата.

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Этот его прогноз базируется на исследовании экваториального региона Тихого океана ENSO, который каждые 1-3 года меняет фазы на холодную (Ла-Нинья) или теплую (Эль-Ниньо). Сейчас она третий год находится в холодной фазе – это редкое явление. Фазы региона влияют на количество тропических осадков, характер давления и обмен теплом между океаном и атмосферой.

Ла-Нинья влияет на погоду по всему миру. Наиболее сильно это сказывается на Северной Америке, ведь находится в непосредственной близости, однако она также характеризует, какой будет зима в Европе.

Прогноз погоды на зиму 2022/23

Согласно популярной системе прогнозирования ECMWF, средний сезонный показатель за всю зиму показывает количество снегопадов ниже нормы на большей части евразийского континента. Некоторые небольшие районы в Центральной Европе указывают на нормальный снегопад или уровень осадков выше среднего.

Во всей Украине ожидается несколько меньше нормы показатель снежных осадков, кроме юго-запада страны — там уровень снега будет еще меньше. На юге Херсонской области, в Крыму и Одесской области количество снега будет соответствовать норме, что благоприятно скажется на будущем урожае.

Сколько снега выпадет в Украине и Европе зимой / Фото: https://www.severe-weather.eu/

Для более точного результата синоптик использовал также систему долгосрочного прогнозирования UKMO, которую создало Метеорологическое бюро Великобритании. Согласно ей, средний сезонный показатель для Европы зимой 2022/23 также демонстрирует слабый уровень снегопадов. Ожидается, что на большей части континента выпадет меньше снега, чем обычно, за исключением северной Европы.

Сколько снега выпадет в Украине и Европе зимой / Фото: severe-weather.eu

В декабре прогноз снегопадов демонстрирует сильные отрицательные аномалии – то есть те, которые существенно отличаются от климатической нормы. Погода будет находиться под влиянием высокого давления, поэтому прогноз не допускает большого количества снегопада и накопления снега. Особенно это будет проявляться в Швейцарии, Норвегии, Швеции, Чехии, Словакии и Венгрии.

В Украине нормальный уровень снега будет в Крыму, Одесской области, на юге Херсонщины и в некоторых частях Харьковской, Сумской и Полтавской областей. В Закарпатье уровень осадков будет наименьшим.

Сколько снега выпадет в Украине и Европе в декабре / Фото: severe-weather.eu

Сколько снега выпадет в Европе и Украине в декабре / Фото: severe-weather.eu

В январе ситуация несколько изменится. К середине зимы большая часть Европы будет меньше снега, а в некоторых районах Центральной и Западной Европы будет наблюдаться больше снегопадов. Прогноз UKMO свидетельствует о том, что осадки будут, но температура будет недостаточно низкой, чтобы снег скапливался в низинах.

Сколько снега выпадет в Украине и Европе в январе 2023 года / Фото: severe-weather.eu

Сколько снега выпадет в Украине и Европе в январе 2022 года / Фото: severe-weather.eu

В феврале прогноз высоты снега показывает потенциал для увеличения снегопадов в некоторых частях Центральной Европы.

В большинстве других регионов ожидается меньше снегопадов в последний месяц зимы. Вместе с тем, несмотря на меньшее количество осадков, снежный шар все равно будет в феврале, как на территории европейских стран, так и Украины.

Будет ли снег в феврале 2023 года в Украине и Европе / Фото: severe-weather.eu

В феврале 2023 года снег в Украине и Европе будет / Фото: severe-weather.eu

Сколько снега выпадет в феврале в Украине и Европе / Фото: severe-weather.eu

Какое влияние оказывает количество снега на климат?

Снежный покров влияет на климат, ведь при его таянии увеличиваются запасы влаги в почве, постепенно используемые растениями в течение лета. Снег также играет большую роль в тепловом режиме почвы и воздуха, защищает землю от проникновения в нее низких температур.

Также уменьшается глубина промерзания земли. Благодаря этому растениям легче перезимовать холода. К примеру, при снежном покрове высотой 20-30 см дневные колебания температуры затухают на глубине 20 см вглубь земли, а если снега нет, то они видны до 80-100 см.

В то же время на температуру воздуха снег действует противоположно, то есть делает его более холодным.

Напомним, ранее украинские синоптики дали прогноз погоды на зиму 2022-2023 в Украине.