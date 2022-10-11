Климатические аномалии. Сколько снега выпадет в Украине зимой 2022−2023
Прогноз погоды на зиму в Украине (Фото:Viktor Bystrov\unsplash)
Рассказываем, чего ждать от предстоящей зимы и в каких регионах Украины выпадет больше всего снега.
Прогнозом погоды на зиму 2022-2023 годов поделился эксперт Andrej Flis, специализирующийся на долгосрочном прогнозировании сезонной погоды, погодных тенденций, глобального взаимодействия океана и атмосферы и изменения климата.
Этот его прогноз базируется на исследовании экваториального региона Тихого океана ENSO, который каждые 1-3 года меняет фазы на холодную (Ла-Нинья) или теплую (Эль-Ниньо). Сейчас она третий год находится в холодной фазе – это редкое явление. Фазы региона влияют на количество тропических осадков, характер давления и обмен теплом между океаном и атмосферой.
Ла-Нинья влияет на погоду по всему миру. Наиболее сильно это сказывается на Северной Америке, ведь находится в непосредственной близости, однако она также характеризует, какой будет зима в Европе.
Прогноз погоды на зиму 2022/23
Согласно популярной системе прогнозирования ECMWF, средний сезонный показатель за всю зиму показывает количество снегопадов ниже нормы на большей части евразийского континента. Некоторые небольшие районы в Центральной Европе указывают на нормальный снегопад или уровень осадков выше среднего.
Во всей Украине ожидается несколько меньше нормы показатель снежных осадков, кроме юго-запада страны — там уровень снега будет еще меньше. На юге Херсонской области, в Крыму и Одесской области количество снега будет соответствовать норме, что благоприятно скажется на будущем урожае.
Для более точного результата синоптик использовал также систему долгосрочного прогнозирования UKMO, которую создало Метеорологическое бюро Великобритании. Согласно ей, средний сезонный показатель для Европы зимой 2022/23 также демонстрирует слабый уровень снегопадов. Ожидается, что на большей части континента выпадет меньше снега, чем обычно, за исключением северной Европы.
В декабре прогноз снегопадов демонстрирует сильные отрицательные аномалии – то есть те, которые существенно отличаются от климатической нормы. Погода будет находиться под влиянием высокого давления, поэтому прогноз не допускает большого количества снегопада и накопления снега. Особенно это будет проявляться в Швейцарии, Норвегии, Швеции, Чехии, Словакии и Венгрии.
В Украине нормальный уровень снега будет в Крыму, Одесской области, на юге Херсонщины и в некоторых частях Харьковской, Сумской и Полтавской областей. В Закарпатье уровень осадков будет наименьшим.
В январе ситуация несколько изменится. К середине зимы большая часть Европы будет меньше снега, а в некоторых районах Центральной и Западной Европы будет наблюдаться больше снегопадов. Прогноз UKMO свидетельствует о том, что осадки будут, но температура будет недостаточно низкой, чтобы снег скапливался в низинах.
В феврале прогноз высоты снега показывает потенциал для увеличения снегопадов в некоторых частях Центральной Европы.
В большинстве других регионов ожидается меньше снегопадов в последний месяц зимы. Вместе с тем, несмотря на меньшее количество осадков, снежный шар все равно будет в феврале, как на территории европейских стран, так и Украины.
Какое влияние оказывает количество снега на климат?
Снежный покров влияет на климат, ведь при его таянии увеличиваются запасы влаги в почве, постепенно используемые растениями в течение лета. Снег также играет большую роль в тепловом режиме почвы и воздуха, защищает землю от проникновения в нее низких температур.
Также уменьшается глубина промерзания земли. Благодаря этому растениям легче перезимовать холода. К примеру, при снежном покрове высотой 20-30 см дневные колебания температуры затухают на глубине 20 см вглубь земли, а если снега нет, то они видны до 80-100 см.
В то же время на температуру воздуха снег действует противоположно, то есть делает его более холодным.
Напомним, ранее украинские синоптики дали прогноз погоды на зиму 2022-2023 в Украине.