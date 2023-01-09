Морозы отступают. Когда в Украину придет новая волна потепления 9 января, 16:27 Прогноз погоды на ближайшие дни в Украине. (Фото:Аарон Бурден | unsplash)

Похолодание в Украине пришло относительно внезапно после продолжительного аномального тепла. Однако волна заморозков близится к завершению, на смену ей надвигается очередное потепление.

Погода в Украине 10-11 января не будет радикально иной от той, которая была в выходные. Ожидается сильный ветер, в западных областях, вероятно, в Винницкой и Житомирской, периодически выпадать дождь и мокрый снег. На остальной территории Украины без существенных осадков. Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко в своем Facebook.

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В течение дня в восточных областях температура будет колебаться от -3 до -8 градусов (ночью еще сильнее поморозит), в западных областях от +2 до +7 градусов, в южной части +6+10 градусов, в Запорожье до -3 градусов. На севере и в центре в течение дня предполагается от 3 мороза до 2 тепла.

В Украину движется атлантическая воздушная масса, которая принесет потепление / Фото: Наталья Диденко / фейсбук

Погода в Киеве 10-11 января будет прохладной: ночью температура опустится до -5-8 градусов, днем будет держаться в диапазоне -1-3 градусов мороза. "Снега и не просите - чтобы что-то серьезное вряд ли, разве какая-то морось", - прокомментировала синоптик. Ветер будет юго-восточным, сильным, порывистым.

Когда наступит потепление в Украине? По словам Диденко, новая атлантическая воздушная масса, которая принесет потепление, придет в Украину 13-14 января.

Напомним, ранее синоптики рассказали о потеплении в Украине и в каких регионах оно будет наиболее ощутимым.