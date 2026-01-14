Потепление до 0 градусов. Синоптик сообщила, в каких областях повысится температура и где ожидается самая холодная погода в Украине

Крепкие морозы в Украине будут доминировать на большинстве территорий, однако в нескольких областях вскоре ожидается значительное потепление.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила, какая погода в Украине установится в середине зимы, где ожидается потепление и наоборот — мороз -20 градусов.

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«Середина зимы. Уже завтра. 15-го января. Спуск с зимней вершины в весеннюю долину будет в начале морозным. В ближайшее время морозы в Украине будут продолжаться. Ночью 15-го января ожидается -12 -18 градусов, на севере до -20 градусов, а в течение дня температура воздуха в большинстве областей составит -4 -9 градусов, на севере -9 -14 градусов. В западных областях -3 -8 градусов, а вот на Львовщине, Ивано-Франковщине и на Закарпатье даже 0 -2 градуса мороза».

Диденко сообщила о погоде в столице и где может пройти небольшой снег в четверг, 15 января в Украине.

«Местами полетает снег, только в северных областях и в центре — без существенных осадков. В Киеве 15-го января осадки маловероятны. Ночью -16 -18 градусов, завтра днем -10 -12 градусов. Морозы будут доминировать в ближайшее время, не вылезаем из двойных штанов, свитеров, носков и термобелья. Но начинаем понемногу, исподволь улавливать ароматы из теплой мартовской долины — все же мы на вершине зимы, начинаем спуск».