Внезапное потепление в январе. Сколько продержится аномальное потепление зимой 2023 года в Украине и Европе

3 января, 14:21
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Погода в Украине — сколько продержится аномальное тепло зимой (Фото:Pixabay.com)

Погода в Украине — сколько продержится аномальное тепло зимой (Фото:Pixabay.com)

Перед Новым годом в Украине и Европе началось потепление, которое продолжается в январе 2023 года. Когда вернутся морозы и будет ли новая оттепель в течение зимы 2023 года?

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После сильных морозов в декабре в Украине началась оттепель и длительное потепление. Как пояснила NV синоптик украинского Укргидрометцентра Наталья Птуха, температура может достичь рекордных +19 градусов и продлиться некоторое время.

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Потепление продолжается из-за редкого совпадения, которое нечасто бывает зимой.

«Это обусловлено теплой воздушной массой, поступившей к нам из Африки. И так сложилось, что на территории не только Украины, но и большинства стран Южной и Центральной Европы был антициклон, то есть поле высокого давления, когда погода так малооблачна, солнечная», ― говорит она.

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Поэтому в сочетании с теплой воздушной массой антициклон нагрел приземный слой воздуха днем и поднял температурные максимумы.

«В некоторых областях Украины, скажем, западных, температура достигла 15−19 градусов тепла. Это не исключено, но будет точно такая погода еще или нет, невозможно сказать», подчеркнула она.

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Общий прогноз на январь 2023 года непросто составить. Пока метеорологи могут сказать, что средняя температура за месяц будет значительно выше на 1−1,5 градуса за норму, а в течение января она будет от 0 до -5 градусов и +1+2 градуса в Крыму.

«Это показатели на 1−1,5 градуса выше нормы. Но это среднемесячная температура очень обобщенный показатель», — добавила Наталья.

В ближайшие выходные в Украине ожидается похолодание, однако вряд ли оно продержится долго.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Евросоюз Укргидрометцентр Похолодание Прогноз погоды Погода

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