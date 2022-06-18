Резкая смена погоды. Синоптики рассказали, где жара сменится грозами

18 июня, 07:05
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Прогноз погоды на выходные: 18−19 июня 2022 года (Фото:kwanchaidp / depositphotos)

Прогноз погоды на выходные: 18−19 июня 2022 года (Фото:kwanchaidp / depositphotos)

Погода в Украине в субботу 18 июня и воскресенье 19 июня 2022 года будет переменчивой и неустойчивой.

В субботу будет умеренно теплая, но облачная погода, а в воскресенье снова станет по-летнему жарко, лишь в нескольких областях ожидается скопление облаков.

Погода в Украине 18 июня

Видео дня
  • Средняя температура воздуха в субботу по всей Украине составит +20°С;
  • Ветер: 3 м/c;
  • Давление: 746 мм рт. ст;
  • Влажность: 73%;
  • Геомагнитная активность: 1 балл;
  • Вода: +18,9°С;
  • Восход: 04:45;
  • Закат: 21:12;
  • Световой день: 16:26:39;
  • Фаза луны: Полная.

В Киеве и Полтаве в субботу синоптики прогнозируют дожди с прояснениями. Во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Харькове, Днепре и Запорожье целый день будет держаться пасмурная и прохладная погода. В остальных областях страны ожидается ясная погода с кратковременными тучами. Кроме того, в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В столице Украины температура ночью будет около 12°, днем — 20°.

Погода в Украине на 18 июня (Фото: pogoda.meta.ua)
Погода в Украине на 18 июня / Фото: pogoda.meta.ua

Погода в Украине 19 июня

  • Средняя температура воздуха в воскресенье по всей Украине составит +24°С;
  • Ветер: 3 м/c;
  • Давление: 750 мм рт. ст;
  • Влажность: 34%;
  • Геомагнитная активность: 1 балл;
  • Вода: +19,1°С;
  • Восход: 04:45;
  • Закат: 21:12;
  • Световой день: 16:26:39;
  • Фаза луны: Полная.

В Чернигове, Ивано-Франковске, Черновцах, Харькове, Николаеве, Днепре, Херсоне и Симферополе ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями. В остальных областях Украины будет солнечно и тепло. В Киеве 19 июня прогнозируется солнечная погода. Температура ночью составит около 14°, днем — 24°. Кроме того, в Волынской, Черновицкой, Житомирской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине на 19 июня (Фото: pogoda.meta.ua)
Погода в Украине на 19 июня / Фото: pogoda.meta.ua
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Редактор: Алена Дука

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Теги:   Прогноз Температура Прогноз погоды Выходные Синоптики Температура воздуха Погода

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