Резкая смена погоды. Синоптики рассказали, где жара сменится грозами
Прогноз погоды на выходные: 18−19 июня 2022 года (Фото:kwanchaidp / depositphotos)
Погода в Украине в субботу 18 июня и воскресенье 19 июня 2022 года будет переменчивой и неустойчивой.
В субботу будет умеренно теплая, но облачная погода, а в воскресенье снова станет по-летнему жарко, лишь в нескольких областях ожидается скопление облаков.
Погода в Украине 18 июня
- Средняя температура воздуха в субботу по всей Украине составит +20°С;
- Ветер: 3 м/c;
- Давление: 746 мм рт. ст;
- Влажность: 73%;
- Геомагнитная активность: 1 балл;
- Вода: +18,9°С;
- Восход: 04:45;
- Закат: 21:12;
- Световой день: 16:26:39;
- Фаза луны: Полная.
В Киеве и Полтаве в субботу синоптики прогнозируют дожди с прояснениями. Во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Харькове, Днепре и Запорожье целый день будет держаться пасмурная и прохладная погода. В остальных областях страны ожидается ясная погода с кратковременными тучами. Кроме того, в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В столице Украины температура ночью будет около 12°, днем — 20°.
Погода в Украине 19 июня
- Средняя температура воздуха в воскресенье по всей Украине составит +24°С;
- Ветер: 3 м/c;
- Давление: 750 мм рт. ст;
- Влажность: 34%;
- Геомагнитная активность: 1 балл;
- Вода: +19,1°С;
- Восход: 04:45;
- Закат: 21:12;
- Световой день: 16:26:39;
- Фаза луны: Полная.
В Чернигове, Ивано-Франковске, Черновцах, Харькове, Николаеве, Днепре, Херсоне и Симферополе ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями. В остальных областях Украины будет солнечно и тепло. В Киеве 19 июня прогнозируется солнечная погода. Температура ночью составит около 14°, днем — 24°. Кроме того, в Волынской, Черновицкой, Житомирской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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