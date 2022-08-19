Где спадет жара. Прогноз погоды на выходные 20−21 августа. 19 августа, 12:51 В субботу жарко будет только на Закарпатье, а в воскресенье также в Винницкой, Луганской и Ивано-Франковской областях (Фото:Candiix / Pixabay.com)

По данным Sinoptik.ua, на выходных в большинстве регионов Украины жара слегка сбавит обороты. При этом в некоторых областях пройдут дожди, возможны грозы.

Погода в субботу 20 августа

В субботу очень жарко будет только на Закарпатье — до +32 °С. В Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Черновицкой и Кировоградской областях ожидаются +29…+30 °С, в остальных областях — +26…+28 °С. Ночью термометры на западе страны покажут +14…+16 °С, на севере и в центре +16…+17 °С, на юге и востоке — +18…+20 °С.

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На большей части Украины погода в субботу будет ясной. Дожди с грозами прогнозируются на востоке, в Херсонской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.

Погода в воскресенье 21 августа

В воскресенье к дождливой погоде следует подготовиться уже жителям западных областей. Так, грозы пройдут во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, а также в Закарпатской и Черновицкой областях. На остальной территории ожидается переменная облачность при средней дневной температуре +26…+28 °С. Несколько жарче будет только в Винницкой, Закарпатской, Луганской и Ивано-Франковской областях — +29…+30 °С.

Погода в понедельник 22 августа

Жаркая погода в начале недели будет в Крыму, на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях — до +32…+33 °С. На остальной территории термометры покажут около +28…+29 °С. Жителям Закарпатья, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей советуем заранее продумать маршрут и бросить в сумку дождевик — возможны дожди с грозами.

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