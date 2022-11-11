Облака разойдутся. Сколько будет длиться теплая и ясная погода в Украине 11 ноября, 15:19 Прогноз погоды на выходные 12−13 ноября (Фото:instagram.com/thekyivlover)

Рассказываем, как долго украинцы смогут наслаждаться хорошей погодой без дождей.

Sinoptik.ua сообщает, что погода в выходные приятно удивит солнцем, комфортной температурой и отсутствием осадков.



Погода в субботу 12 ноября

Во всех западных, южных и центральных областях Украины установится температурное единство — термометры здесь покажут +10…+12 °С. В Черниговской и Сумской областях ожидается +9 °С. Прохладнее всего будет на востоке страны — максимум до +8 °С.

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Осадков в субботу не предполагается ни в одном регионе. Во Львовской, Черниговской, Луганской, Донецкой, Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областях будет пасмурно, но без дождя, в остальных регионах переменная облачность.

Погода в воскресенье 13 ноября

В воскресенье на юге, востоке и в центре Украины воздух прогреется до +12…+13 °С, в северных регионах — до +10…+11 °С. В Луганской, Львовской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях ожидается до +9 °С, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях — до +7 °С.

Облака в воскресенье разойдутся почти над всей Украиной, только в Ивано-Франковской, Черновицкой, Черниговской, Волынской, Ровенской областях будет пасмурно, но и там обойдется без осадков.

Погода в понедельник 14 ноября

В начале недели самой приятной погода будет в Одесской области — там ожидается до +12 °С. На востоке страны, во Львовской, Черниговской и Полтавской областях, небо будет ясным, а столбики термометров покажут от +5 до +9 °С. На Волыни, Житомирской и Ивано-Франковской областях небо затянет облаками, но осадков также не ожидается.

Народный прогноз погоды и приметы

12 ноября славяне отмечали День Зиновия и на рассвете развешивали кормушки для синиц. Считалось, что если эта птица заглянет во двор, богатство и счастье будут способствовать семье круглый год. Если в этот день выпадал снег, то готовились к суровой долгой зиме. Если птички садились на подоконник, ждали скорых морозов.

Солнечная погода 13 ноября предвещала похолодание в ближайшее время, а туман — затяжную непогоду. Громкое чириканье воробьев давало надежду на то, что зима еще не скоро вступит в свои права.