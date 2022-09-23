Пасмурно и местами тепло. Какая будет погода в последние выходные сентября 23 сентября, 13:39 Погода на выходные в Украине (Фото:kiev.informator)

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды на ближайший уик-энд.

По данным Sinoptik, погода на выходных будет классической для осени: пасмурной, во многих областях дождливая, с ночными заморозками. Радует, что днем во многих регионах будет достаточно тепло.



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Погода в субботу 24 сентября

В ночь с 23 на 24 сентября в Сумской, Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидаются заморозки. Поэтому всем огородникам и садоводам следует заблаговременно достать покровный материал, опилки.

Днем 24 сентября температура воздуха в большинстве областей будет соответствовать климатической норме. В южных регионах и Запорожской области ожидается +17...+19 °С, в Луганской и Донецкой областях - +15...+17 °С, Черновицкой, Черкасской и Закарпатской - +11...+13 °С. В Крыму, как для сентября, будет прохладно — +16…+17 °С. На остальной территории страны столбики термометров покажут +13…+16 °С. При этом везде кроме западных регионов пройдут дожди.

Погода в воскресенье 25 сентября

В воскресенье большую часть Украины ожидает погода без осадков, только в Сумской, Харьковской и Полтавской областях пройдут небольшие дожди. В южных областях, Запорожье и Крыму термометры покажут +17…+19 °С (ночью — +6…+9 °С), в Донецкой и Луганской областях — +15…+17 °С (ночью — +4…+7 °С), в Черниговской, Сумской и Черкасской областях — +11…+13 °С (ночью — +3…+5 °С), в остальных регионах — +14…+16 °С (ночью — +3…+6 °С).

Погода в понедельник 26 сентября

Последняя сентябрьская неделя начнется дождями в западных областях и ясной погодой в остальных регионах. Теплой погода в начале недели будет в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. ( до +22 °С). Также прогноз порадует жителей Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, где ожидается +18…+21 °С. На остальной территории Украины воздух прогреется до +15…+17 °С.

К сведению аллергиков! Цветение амброзии продолжается по всей территории Украины. Дожди снизили концентрацию пыльцы в воздухе, однако риски аллергиков сохраняются. Постарайтесь находиться как можно дальше от парковых зон, лугов и некошеных газонов, не забывая о масочном режиме.

Народный прогноз

На Федору, 24 сентября, проверяли всходы озимых — чем больше они были, тем богаче должен быть урожай в следующем году. Если в этот день летали пчелы или гремел гром, холода должны были прийти нескоро.

Дождь в день Артамона, 25 сентября, обещал долгую холодную зиму. Но если на дубах было очень много желудей, древние славяне считали это предвестником мягкой зимы.

Напомним, ранее НВ рассказывал, какую погоду принесет в Украину день сентябрьского равноденствия.

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