«Репетиция» бабьего лета. В какие регионы Украины на выходных вернется жара 16 сентября, 19:08 Какая погода будет в Украине на выходных (Фото:kiev.informator)

Погода на выходные порадует жителей многих регионов Украины, поскольку местами температура поднимется до 28 градусов тепла.

Помимо этого, по данным Sinoptik.ua, погода в ближайшие дни будет разной. В южные и восточные области вроде бы ненадолго вернется лето, в центре и на севере страны ожидается «репетиция» бабьего лета, а вот жителям некоторых западных областей придется доставать перчатки.



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Погода в субботу 17 сентября

В южных регионах (Крым, Одесской и Херсонской областях) в субботу будет по-летнему тепло — до +26…+28 °С днем. В Донецкой, Луганской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях термометры покажут +23…+24 °С, на севере и в центре — +18…+21 °С. На западе страны будет гораздо прохладнее — +13…+16 °С. Во всех областях кроме восточных пройдут грозы.

Погода в воскресенье 18 сентября

В воскресенье в Крыму, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Харьковской областях днем ожидается +26…+28 °С.

В Тернопольской и Ивано-Франковской областях станет холоднее — температура опустится до +10…+12 °С. В других регионах показатели будут находиться в пределах сезонной нормы: +13…+15 °С — на западе страны, +18…+20 °С — в центре и на севере. По всей Украине пройдут дожди с грозами.

Погода в понедельник 19 сентября

Начало новой недели в западных областях будет дождливым и прохладным — +10…+14 °С. На севере и в центре температура будет колебаться в пределах +15…+17 °С, на востоке и юге — +18…+20 °С. В Черниговской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновицкой областях пройдут дожди, на остальной территории будет ясно.

Народный прогноз погоды

Якщо 17 вересня помічали, що гілки горобини хилиться вниз під вагою ягід, готувалися до морозної та снігової зими. Також провісником холодів був рясний урожай горіхів.

Если день 18 сентября был теплым и солнечным, предполагалось, что зима порадует ясной погодой. Обязательно стоит обратить внимание на закат! Согласно народным приметам, алый закат обещает скорое похолодание.

К сведению аллергиков! По всей Украине продолжает цвести амброзия. Из-за дождливой погоды концентрация ее пыльцы в воздухе немного снижается, однако врачи по-прежнему рекомендуют аллергикам сохранять масочный режим. Также следует принимать душ после возвращения с улицы, проводить дома влажную уборку и пользоваться кондиционером.

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