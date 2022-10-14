«Золотая» осень. В каких регионах Украины будет теплее всего на выходных 15−16 октября 14 октября, 13:21 На выходных украинцы смогут насладиться красотой золотой осени (Фото:unsplash)

Рассказываем, какая будет погода на выходных, которые приходятся на экватор осени.

По данным Sinoptik.ua, погода на выходные в большинстве регионов Украины будет солнечной, а в некоторых областях по-настоящему теплой. Также не природа не планирует никаких осадков.

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Прогноз погоды на субботу 15 октября

В субботу теплее всего будет в Закарпатье и в Ивано-Франковской области — до +15…+17 °С. В остальных западных областях и на юге страны будет ясно, а воздух прогреется до +14…15 °С. В Харькове и восточных областях термометры покажут +13…+14 °С, в северных и центральных — +11…+12 °С.

Зонтики не понадобятся ни в одном регионе — суббота будет ясной. Лишь в Черновицкой, Ивано-Франковской и Николаевской областях небо затянется облаками, но там обойдется без осадков.

Прогноз погоды на воскресенье 16 октября

Воскресенье в большинстве регионов Украины будет таким же комфортным. В Ивано-Франковской, Волынской и Закарпатской областях, а также в Одессе и на юге страны день обещает быть солнечным, а термометры покажут +16…+18 °С. В остальных западных областях, а также на востоке Украины воздух прогреется днем до +13…+15 °С, осадков не предполагается. В центре и на севере ожидается до +12…+13 °С, также без осадков.

Это идеальный осенний день для семейной прогулки по природе, расслабленного отдыха и активности на улице.

Прогноз погоды на понедельник 17 октября

Начало новой недели порадует всех украинцев золотой осенней погодой. Так, в Хмельницкой, Львовской, Черкасской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Ровенской, Волынской и Тернопольской областях воздух прогреется до +17…+20 °С. В южных областях столбики термометров покажут +17…+19 °С, восточных и центральных — +16…+17 °С, северных — +12…+14 °С. Зонтики по-прежнему не понадобятся — погода в начале недели будет ясной, осадков не ожидается ни в одном регионе.

Народные приметы и верования

Если 15 октября с деревьев активно опадали листья, славяне считали это признаком скорых холодов. Дождь и холодный ветер в этот день указывали на то, что зима будет суровой.

Если Дениса Позимника, 16 октября, была теплая погода, холодов ждали не раньше 2 ноября. А еще следили за галками: если кричащие птицы сбивались в стаи, в ближайшее время можно рассчитывать на теплую погоду.

Напомним, ранее НВ проанализировал прогноз западного синоптика и рассказал, сколько снега выпадет в Украине зимой.