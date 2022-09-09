Выходить из дома не захочется. Погода резко ухудшится: где на выходных ожидаются сильные дожди и грозы 9 сентября, 11:41 Прогноз погоды на выходные 10−11 сентября (Фото:unsplash)

Вторые выходные сентября не порадуют украинцев теплой осенью, кроме некоторых регионов.

Погода на выходных будет пасмурной по всей территории Украины за исключением нескольких регионов, сообщает Sinoptik.ua. Днем температура от северных до южных регионов будет отличаться на 10 градусов.

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Погода в субботу 10 сентября

Теплой суббота окажется для жителей Крыма, Херсонской и Одесской областей – термометры здесь покажут +23…+24 °С. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях будет прохладнее, но достаточно комфортно — +17…+19 °С.

В западных регионах, Харьковской и Винницкой областях ожидается до +16…+18 °С, на Волыни и Ровенской области — +14…+16 °С.

Жители Житомирской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской и Киевской областей вряд ли захотят вылезать из-под теплых одеял — здесь днем прогнозируется только +10…+12°С.

В субботу сильные дожди пройдут в Черниговской, Ивано-Франковской и Житомирской областях, а грозы - в Закарпатье, в центре и на юге. В целом, осадки ожидаются на всей территории страны, ясно будет только в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях.

Погода в воскресенье 11 сентября

В Волынской, Ровенской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях термометры днем покажут только +11…+14 °С. В центральных и западных регионах ожидается +15…+17 °С, на востоке — +17…+19 °С, на юге — +22…+23 °С. Солнечно будет только в Донецкой и Луганской областях, на остальной территории пройдут дожди, на юге и юго-востоке с грозами.

Погода в понедельник 12 сентября

Во второй осенний понедельник погода в Украине будет пасмурной и дождливой. Температура +11…+13 °С будет держаться в Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской, Волынской и Киевской областях. На остальной территории страны температура воздуха днем будет следующим:

+13…+15 °С — в западных областях,

+16…+18 °С — в центре,

+20…+21 °С — на востоке.

К сведению аллергиков! Во всех регионах Украины продолжается цветение амброзии. Дожди на большей части страны осадят пыльцу, но пока рано отказываться от маскового режима и регулярной влажной уборки.

однако отказываться от масочного режима и регулярной влажной уборки пока не стоит.

Народные приметы и верования

10 сентября по народному календарю отмечают день Анны Пророчицы. В этот праздник традиционно ждут сухую погоду — это значит, что зима будет поздней и мягкой, без морозов. Также внимание обращают на березы: если листья начинали желтеть ближе к верхушке, весна должна была быть ранней.

В воскресенье стоит понаблюдать за поведением птиц: клин журавлей в небе предвещал нашим предкам снежную зиму и скорый приход холодов, а гуляющие лужайки — затяжное бабье лето.

Напомним, ранее синоптикиня рассказала, какой будет осень 2022 года в Украине.

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