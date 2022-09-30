Почти лето. Синоптики рассказали, сколько будет продолжаться потепление в Украине 30 сентября, 17:17 Какая будет погода 1−2 октября в Украине. (Фото:Pixabay.com)

Первый октябрьский уикенд принесет почти летнее тепло в большинство регионов Украины. При этом, по данным Sinoptik.ua, погода на выходные будет преимущественно пасмурной, а местами дождливой.

Долго ли будет тепло в Украине и где ждать дождя ― читайте в прогрозе.

Погода в субботу 1 октября

Теплой суббота будет в Крыму, южных регионах и Днепропетровской области (до +26 °С), на востоке и в центре страны (+22…+24 °С), в Черновицкой и Сумской областях (до +22 °С), на Киевщине, Тернопольщине, Винничине и Ивано-Франковщине (до +19 °С), в Хмельницкой и Житомирской областях (до +16 °С). В остальных областях воздух прогреется до +12…+14 °С.

Видео дня

В Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается переменная облачность, на остальной территории страны будет пасмурно. В западных регионах пройдут небольшие дожди.

Погода в воскресенье 2 октября

В воскресенье тепло задержится в Луганской и Донецкой областях (до +24 °С), Крыму, Одесской и Запорожской областях (до +21 °С), Днепропетровской, Черкасской, Харьковской и Николаевской областях (до +19 °С), на Закарпатье, Кировоградщине, Полтавщине и Сумщине (до +17 °С). В остальных регионах воздух прогреется до +10…+13 °С.

На всей территории страны будет пасмурно, без дождей обойдется только в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

Погода в понедельник 3 октября

Новая неделя начнется с умеренно теплой погоды в Крыму, Донецкой, Одесской, Херсонской и Запорожской областях, а также на Закарпатье (до +14…+16 °С). В других регионах октябрь по полной вступит в свои права: в северных областях средняя температура составит +8…+10 °С, на остальной территории — +11…+13 °С. На Львовщине, Черкащине, Волыни, Сумщине, Харьковщине и Полтавщине погода в начале недели будет дождливой. В остальных регионах будет облачно, но без осадков.

Геомагнитные бури с 1 октября

Ночью 1 октября на территории Украины начнется незначительная геомагнитная буря. В течение дня возмущения магнитного поля усилятся, и 2 октября украинцев ждет уже умеренная геомагнитная буря. Постарайтесь провести время на свежем воздухе, подольше поспать и ограничить физическую активность. Также незначительные бури продолжатся 3 и 4 октября.

Народные приметы и верования

На Аринин день, 1 октября, славяне собирали шиповник, чтобы успеть до первых морозов. Только так в ягодах сохранялось максимум пользы. Считалось, что, если к этому времени птицы не улетали в теплые края, зима будет теплой и короткой. А восточный ветер обещал в ближайшее время ясную и сухую погоду.

Гром на Трофима, 2 октября, предвещал малоснежную зиму, иней с утра — теплую мягкую осень, а южный ветер — богатый урожай хлеба в следующем году.