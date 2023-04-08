Праздничные воскресенья. Какая погода будет на Вербное воскресенье и на Пасху 8 апреля, 04:31 Погода на Вербное воскресенье и на Пасху (Фото:freestocks / unsplash)

Праздничные выходные — Вербное воскресенье и Пасху особенно сильно хочется провести на свежем воздухе. Главное, чтобы погода позволила это сделать.

На Вербное воскресенье погода в большинстве областей Украины будет облачной и дождливой. Температура воздуха ночью 0+10 градусов, днем +9+16 градусов. В западных областях прохладнее: ночью от -1 до +2 градусов, днем +9+12 градусов. Ветер восточный, 3−8 м/с. Вероятность осадков: от 10 до 65%.

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На Пасху во всех областях Украины будет солнечная и сухая погода. Температура воздуха ночью +8+13 градусов, днем +16+20 градусов. В западных областях прохладнее: ночью +4+9 градусов, днем +11+15 градусов. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с. Вероятность осадков: от 0 до 10%.

В Киеве на Вербное воскресенье дожди. Дневная температура воздуха +11 градусов, ночная +7 градусов. На Пасху облачно, кратковременный дождь. Днем +15 градусов, ночью +8 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Днепре на Вербное воскресенье пасмурно, кратковременные дожди. Дневная температура воздуха +15 градусов, ночная +9 градусов. На Пасху переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Днем +15 градусов, ночью +9 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Харькове на Вербное воскресенье дожди. Дневная температура воздуха +14 градусов, ночная +9 градусов. На Пасху переменная облачность. Днем +16 градусов, ночью +9 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

Во Львове на Вербное воскресенье пасмурно, возможен кратковременный дождь со снегом. Дневная температура воздуха +11 градусов, ночная +2 градуса. На Пасху пасмурно. Днем +15 градусов, ночью +8 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Одессе на Вербное воскресенье переменная облачность. Дневная температура воздуха +12 градусов, ночная +6 градусов. На Пасху пасмурно. Днем +11 градусов, ночью +8 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo