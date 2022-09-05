ГСЧС предупредили об угрозах. Где и когда в Украине произойдут первые заморозки 5 сентября, 13:18 Осень сразу начинается с заморозков (Фото:unsplash\mariashanina)

Несмотря на то, что осень только началась, украинцев уже предупредили о первых случаях, когда температура воздуха опустится до нуля.

Ночью 6−8 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, на поверхности почвы состоятся заморозки 0−5°, в северо-восточных и восточных областях и в воздухе 0−3°, сообщили в ГСЧС. Спасатели подчеркнули, что это означает I уровень опасности (желтый) и II уровень опасности (оранжевый) в этих регионах соответственно.

Видео дня

В Киевской области ночью 6−8 сентября на поверхности почвы также ожидаются заморозки 0−5° (I уровень опасности, желтый).

Также Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что 5−7 сентября в северных, центральных, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областей и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине на 6 сентября / Фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптикиня рассказала, какая погода ждет украинцев осенью и когда стоит ожидать потепления — бабье лето.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.