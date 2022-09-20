«Осень началась по календарю». Синоптик рассказала, насколько похолодает в ближайшее время 20 сентября, 11:27 Погода в Украине на 20 сентября (Фото:kiev.informator)

Например, очень часто обрыв проводов происходит именно из-за штормового ветра (скорость которого от 15 м/с).

Украинцев предупредили, что уже со вторника скорость ветра снизится — он будет сильным, но не штормовым. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Радио НВ.

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Прогноз погоды на вторник, 20 сентября

Согласно прогнозам, сегодня не должно быть очень сильного ветра – максимум умеренный. Погоду большей части страны будет определять циклон, который вызовет дожди, иногда даже сильные дожди. Поэтому, например, жителям Киева стоит вооружиться не протекающей обувью, а также зонтом.

Температура воздуха опустится до 10°C, погода будет облачной, дождливой. Осадков не будет в восточных и южных регионах страны. Также там будет и потеплее, температура будет держаться в районе 20 градусов. На западе, севере, значительной части центра, кроме Днепропетровщины, будет достаточно холодно: максимальная температура воздуха будет достигать лишь 9-13°C.

«Дождь, сильный ветер и даже заморозки, которые наблюдались в начале месяца – это совершенно типичное синоптическое явление как раз для сентября. И то, что осень началась по календарю, как раз хорошо. За холодным фронтом к нам затечет еще более холодный воздух, дожди от умеренных и сильных», — добавила синоптик.

Напомним, ранее Наталья Диденко рассказала, какой будет осень 2022 года в Украине.

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