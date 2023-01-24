Температура снизится. Где в Украине ожидаются морозы 24 января 24 января, 14:08 Во вторник 24 января в Украине легкие морозы (Фото:YURY7TARANIK / depositphotos)

Во вторник 24 января температура воздуха по всей территории Украины станет холоднее.

Погода в Украине во вторник 24 января предполагается без осадков. В подавляющем большинстве регионов установится небольшой мороз, с тенденцией понижения температуры в ночное время суток, от -1 до -6°. В северо-восточных областях от -7 до -10° мороза. На Закарпатье и в Крыму 5−9° тепла. Ветер утихнет и порывистым останется только в Приазовье.

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В Киеве 24 января солнце будет редко появляться из-за туч. Осадки не ожидаются. Температура воздуха 1−3 градуса мороза.

Погода в Киеве на месяц / Фото: gismeteo

В Днепре 24 января погода будет пасмурной, днем возможны прояснения. Температура воздуха от 0 до -3 градусов.

Погода в Днепре на месяц / Фото: gismeteo

В Харькове 24 января будет ясная солнечная погода. Температура воздуха от +1 до -5 градусов.

Погода в Харькове на месяц / Фото: gismeteo

В Одессе 24 января будет облачно с прояснениями, возможны несущественные осадки. Температура воздуха от +1 до 0 градусов.

Погода в Одессе на месяц / Фото: gismeteo

Во Львове 24 января преимущественно облачно, без осадков. Температура воздуха 3−1 градусов тепла.

Погода во Львове на месяц / Фото: gismeteo