Температура снизится. Где в Украине ожидаются морозы 24 января
Во вторник 24 января в Украине легкие морозы (Фото:YURY7TARANIK / depositphotos)
Во вторник 24 января температура воздуха по всей территории Украины станет холоднее.
Погода в Украине во вторник 24 января предполагается без осадков. В подавляющем большинстве регионов установится небольшой мороз, с тенденцией понижения температуры в ночное время суток, от -1 до -6°. В северо-восточных областях от -7 до -10° мороза. На Закарпатье и в Крыму 5−9° тепла. Ветер утихнет и порывистым останется только в Приазовье.
В Киеве 24 января солнце будет редко появляться из-за туч. Осадки не ожидаются. Температура воздуха 1−3 градуса мороза.
В Днепре 24 января погода будет пасмурной, днем возможны прояснения. Температура воздуха от 0 до -3 градусов.
В Харькове 24 января будет ясная солнечная погода. Температура воздуха от +1 до -5 градусов.
В Одессе 24 января будет облачно с прояснениями, возможны несущественные осадки. Температура воздуха от +1 до 0 градусов.
Во Львове 24 января преимущественно облачно, без осадков. Температура воздуха 3−1 градусов тепла.
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