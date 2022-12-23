Магнитные бури, снег и дожди. Синоптики предупредили украинцев об атмосферных изменениях на Рождество 23 декабря, 12:00 Рождественский Киев до полномасштабной войны (Фото:Kyiv Visual by Projector)

Синоптики дали новый прогноз погоды и предупредили украинцев, как следует строить планы в ближайшее время в зависимости от погоды в регионе.

По данным Sinoptik.ua, погода на выходных, когда часть украинцев будет праздновать Рождество Христово, будет пасмурной и сырой. Во многих областях ожидается дождь, местами пройдет мокрый снег.

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Погода в субботу 24 декабря

В субботу по всей Украине будет теплая погода и плюсовая температура. На юге, в Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской и Днепропетровской областях воздух прогреется до +5…+7 °С. На севере, в центре и Луганской области – до +2…+4 °С. В остальных регионах ожидается около +3…+5 °С. В сочельник термометры покажут около 0 °C, в западных областях и на Волыни — до +4 °С.

Во всех областях страны облачно с прояснениями, местами пройдут дожди.



Погода в воскресенье 25 декабря

Рождественским утром жителей Житомирской, Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областей ожидает дождь с мокрым снегом. На остальной территории страны переменная облачность, возможны небольшие дожди.

Теплее всего будет в Херсонской, Черновицкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях (до +8 °С), прохладнее всего — в Киевской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Луганской, Черкасской и Кировоградской областях (около 0 °С). В других регионах страны прогнозируется +3…+5°С.

Погода в понедельник 26 декабря

Погода в начале недели будет сляпой и преимущественно пасмурной, местами возможны дожди, а в Житомирской и Ровенской областях ожидается мокрый снег. Во Львовской и Ивано-Франковской областях воздух прогреется до +6…+8°С. На севере и в центре страны температура воздуха будет составлять около 0 °C, на юге и юго-востоке, в большинстве западных регионов и Волыни — +2…+4 °С, в других областях — +1…+3 °С.

Геомагнитные бури

Днем 25 и 26 декабря ожидаются незначительные магнитные бури, поэтому от интенсивных тренировок и другой физической активности лучше отказаться, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Праздничные выходные лучше провести дома в спокойной атмосфере.

Народный прогноз и верование

Сколько снега лежало на Даниила, 24 декабря, столько и травы должно было вырасти до конца марта. Если галки и грачи вечером шумели на ветках, в ближайшие дни ждали сильной вьюги.

На Спиридона, 25 декабря, наши предки жгли костры, чтобы «помочь» солнцу отпугнуть зимнюю тьму. В условиях квартиры будет достаточно обычной свечи, чтобы отвадить темные силы на год вперед. Считалось, что пасмурная погода в этот день гарантировала раннюю весну, а яркое солнце - морозы в начале января.

Напомним, ранее представитель Укргидрометцентра рассказала НВ о погоде на Рождество и Новый год.