Начнется астрономическая осень. Какую погоду принесет в Украину день сентябрьского равноденствия 22 сентября, 16:30 Погода на день осеннего равноденствия (Фото:Jakob Owens\unsplash)

23 сентября в Украине придет день сентябрьского равноденствия. Рассказываем, какую погоду принесет этот день в разные регионы.

«В пятницу начинается осень. Астрономическая. То есть, 23 сентября приходит к нам День осеннего равноденствия. И с него начинает уменьшаться день, точнее, становится меньше и меньше, темное время суток будет преобладать, в эту пору мы особенно ценим домашний уют, свет, яркие фрукты, электроэнергию, хорошие книги, отопление и цветы, которые еще любуют глаз, — рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook. - День будет уменьшаться до 22 декабря - а потом "скіки тієї зими"?»

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Погода в Украине в пятницу 23 сентября - день осеннего равноденствия

В большинстве областей Украины будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Исключение будет полоса от Сумщины, через Полтавщину, Днепр с районами, Николаевщину, Херсонщину до Крыма — в этих регионах осадки не предусматриваются.

Температура воздуха предполагается невысокой, днем ожидается +10+15 градусов, теплее всего будет в Запорожье, Донбассе, Николаевской области и в Крыму, +15+19 градусов.

В Киеве на День осеннего равноденствия в некоторых районах возможен дождь, температура воздуха в течение дня будет составлять +10+12 градусов.

Погода в Украине после осеннего равноденствия / Фото: Наталья Диденко \ фейсбук

Также Диденко призвала забывать помогать ВСУ: «А тем, кому не всегда сейчас доступны домашний уют, свет, яркие фрукты, электроэнергия, хорошие книги, отопление и цветы, кто защищает нас всех от врага, те наши люди, кто лишен привычного комфорта, помогаем всеми возможными способами».

Напомним, ранее НВ рассказал, сколько продлятся дожди и похолодание в Украине.

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