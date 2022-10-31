Холодно, тепло или как. О погоде в первую неделю ноября НВ рассказал представитель Укргидрометцентра

31 октября, 17:00
Эксклюзив НВ
Поделиться:
В первые дни ноября ожидается безоблачная погода (Фото:Sergii Petruk / Alamy via Reuters)

В первые дни ноября ожидается безоблачная погода (Фото:Sergii Petruk / Alamy via Reuters)

Автор: Светлана Угнива

Владислав Билык, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра, — о том, каким будет начало последнего месяца осени.

НВ обратился к Владиславу Билыку, начальнику отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра, с просьбой рассказать о первой неделе ноября.

«1−2 ноября почти по всей территории страны будет безоблачно, — считает Билык. — А третьего числа с запада придет ухудшение погодных условий и пройдут небольшие дожди».

Видео дня

По прогнозу Билыка, 1−2 ноября ночи будут прохладными, на севере и северо-востоке ожидается небольшой «минус».

«А так в основном минимальные ночные температуры будут +2, +3 градуса, дневные — около 10 градусов тепла, — продолжает он. — А после третьего ноября ночью будет +1…+6 и днем +7…+12 тепла. Вот такой прогноз на неделю».

Читайте также:

В Укргидрометцентре говорят, что зимы с большим количеством снега и сильными длительными морозами остались для украинцев в прошлом (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) Какой будет зима. Помесячный прогноз с учетом осадков и низких температур от представителя Укргидрометцентра — интервью НВ

Теги:   Прогноз Укргидрометцентр Прогноз погоды Ноябрь Погода

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X