Три бабьи лета. Синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев осенью 1 сентября, 13:03 Погода на сентябрь 2022 (Фото:Mojtaba Ghasemi\unsplash)

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, когда украинцам следует ожидать первых похолоданий осенью 2022 и стоит ли надеяться на возвращение тепла.

По ее словам, одеяла придется достать почти сразу после наступления осени:

«Вторую осенью ночи украинцам таки придется прикрывать на ночь окна и достать какие-то, хоть и не пуховые, но одеяла. 2 сентября в северных, западных и в большинстве центральных областей ожидается (аж трудно поверить) всего +6…+10 градусов. В южной части, восточных областях, а также в Черновицкой и Днепропетровской областях +10…+16 градусов.

Видео дня

В течение дня пятницы будет, конечно, теплее, однако жара уже в прошлом. Максимальная температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +17...+22 градусов, на западе местами +15...+18 градусов.

На юге и юго-востоке предполагается завтра +20…+25 градусов. Осадки в большинстве областей Украины маловероятны, только в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях пройдут дожди, в Карпатах возможны сильные дожди.

В Киеве 2 сентября будет свежая погода: ночью +8+10 градусов, днем около +20 градусов. Дождей в столице не ожидается".

Кроме того, синоптикиня объяснила, что украинцам стоит ждать бабьего лета трижды за эту осень: «Для любителей позазвать бабье лето, хочу сообщить, что оно уже пришло. В украинском умеренно-континентальном климате бабье лето приходит ориентировочно на Пречистую, 28 августа, и называют его каким-то возрастным оксюмороном — молодым бабьим летом. Он длится до 11 сентября. После него на метеосцену выходит старое бабье лето, это уже происходит во второй половине сентября и начале октября. Третье еще не хочется пока вспоминать, но ради паритета скажу — третье бабье лето приходится на середину ноября и уже тогда начинаются первые настоящие холода».

Погода на месяц: каким будет сентябрь в Украине

Погода на сентябрь в Киеве / Фото: gismeteo

Погода на сентябрь во Львове / Фото: gismeteo

Погода на сентябрь в Одессе. / Фото: gismeteo

Погода на сентябрь в Харькове / Фото: gismeteo

Погода на сентябрь в Днепре / Фото: gismeteo

Напомним, ранее НВ рассказывал, как война повлияет на погоду следующей зимой и почему взрывы в Украине больше всего разрушают экологию Беларуси и России.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.