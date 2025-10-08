Циклон и антициклон. Синоптики сообщили, сколько продлятся дожди и грозы в Украине и когда ожидается малооблачная погода

Циклон принес в Украину дожди , местами с грозами и штормовыми порывами ветра, но вскоре погода улучшится.

По прогнозу синоптиков после циклональной погоды, которая продержится еще несколько дней, в конце второй половины недели в Украину придет антициклон с малооблачной погодой без осадков. Небольшие дожди, как исключение, возможны в отдельных областях.

В четверг, 9 октября, из-за влияния циклона с Черного моря в большинстве южных, центральных и восточных областей предполагаются дожди, местами значительные, на юге возможны грозы. Ветер преимущественно северного направления, 5 — 10 м/с, в южной части и Крыму местами ожидаются порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +9 +14 градусов, на западе +3 +8 градусов, дневная +11 +17 градусов.

В пятницу, 10 октября, дожди и ветер ожидаются ночью и утром на Левобережье Украины, днем ожидается постепенное прекращение осадков и уменьшение количества облачности по всей стране. Ветер будет преобладать северный/северо-западный, 7 — 12 м/с, на юге местами порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +7 +12 градусов, дневная +12 +17 градусов.

В субботу, 11 октября, Украина будет находиться под влиянием выступления антициклона, везде ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +6 +11 градусов, дневная +13 +18 градусов.

В воскресенье, 12 октября, устойчивый характер погоды сохранится по всей стране. Осадки не предвидятся. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +5 +10 градусов, дневная +14 +19 градусов.