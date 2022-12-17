Преимущественно без осадков. Какой будет погода на Новый год в разных регионах Украины
Погода в Украине на Новый год (Фото:unsplash)
Рассказываем, какой будет температура и погода в разных регионах страны в конце 2022 года.
НВ собрал информацию от Gismetio, чтобы узнать, какой будет погода на Новый год.
Погода в Киеве на Новый год 2023
В столице 31 декабря не стоит ожидать осадков, но в последний день 2022 года на небе может выглянуть солнце. Температура будет держаться в диапазоне –1…–4 градусов. Первое января солнце будет более ярким, а температура поднимется до +2.
Погода на Новый год во Львове
Во Львове 31 декабря температура опускается от +1 до -8 градусов ночью. Как и в Киеве, осадков здесь не предвидится.
Погода на Новый год 2023 в Харькове
В Харькове 31 декабря возможны осадки, а также небольшие прояснения. Температура воздуха от -1 до -4. В первый день 2023 года снег не ожидается, зато должно быть достаточно солнечно.
Погода в Одессе на Новый год 2023
Последний день текущего года в Одессе будет солнечным, безоблачным и ярким. Первый день 2023 порадует температурой +7.
Погода в Николаеве на Новый год 2023
В Николаеве 31.12-01.01 будет плюсовая температура, облачно с прояснениями и без осадков.
Погода в Виннице на Новый год 2023
В Винницкой области также не предполагаются осадки на Новый год, а температура воздуха будет колебаться от -1 до -7 градусов.
Погода в Ужгороде на Новый год 2023
На Закарпатье также не ожидается дождь, погода будет облачной с прояснениями солнца. Температура будет плюсовой, но ночью может опускаться до -4.
Погода в Чернигове на Новый год 2023
31 декабря в Чернигове облачно с прояснениями, температура от -2 до -5 градусов. 1 января не следует ожидать ни солнца, ни осадков, однако температура поднимется до +2.
Погода в Днепре на Новый год 2023
В Днепре на Новый год ожидается облачность с прояснениями, отсутствие осадков и температура от -1 до -5.
Напомним, ранее НВ рассказывал, как будет меняться погода в Украине в ближайшие дни. Следует ожидать резких перепадов температур, которые будут постоянно меняться.
- Резкое понижение температуры. Метеорологи предупреждают о похолодании перед праздниками в декабре
- «Не успеваешь менять более легкую одежду на более теплую». Синоптик предупредила о скорых потеплениях и похолоданиях в декабре
- От +15 до -17. Метеорологи предупреждают о резких перепадах температуры и осадках в Украине