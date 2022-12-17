Преимущественно без осадков. Какой будет погода на Новый год в разных регионах Украины 17 декабря, 00:21 Погода в Украине на Новый год (Фото:unsplash)

Рассказываем, какой будет температура и погода в разных регионах страны в конце 2022 года.

НВ собрал информацию от Gismetio, чтобы узнать, какой будет погода на Новый год.

Погода в Киеве на Новый год 2023

В столице 31 декабря не стоит ожидать осадков, но в последний день 2022 года на небе может выглянуть солнце. Температура будет держаться в диапазоне –1…–4 градусов. Первое января солнце будет более ярким, а температура поднимется до +2.

Видео дня

Погода на Новый год в Киеве / Фото: gismeteo

Погода на Новый год во Львове

Во Львове 31 декабря температура опускается от +1 до -8 градусов ночью. Как и в Киеве, осадков здесь не предвидится.

Погода во Львове на Новый год / Фото: gismeteo

Погода на Новый год 2023 в Харькове

В Харькове 31 декабря возможны осадки, а также небольшие прояснения. Температура воздуха от -1 до -4. В первый день 2023 года снег не ожидается, зато должно быть достаточно солнечно.

Погода в Харькове на Новый год / Фото: gismeteo

Погода в Одессе на Новый год 2023

Последний день текущего года в Одессе будет солнечным, безоблачным и ярким. Первый день 2023 порадует температурой +7.

Погода в Одессе на Новый год 2023 / Фото: gismeteo

Погода в Николаеве на Новый год 2023

В Николаеве 31.12-01.01 будет плюсовая температура, облачно с прояснениями и без осадков.

Погода в Николаеве на Новый год 2023 / Фото: gismeteo

Погода в Виннице на Новый год 2023

В Винницкой области также не предполагаются осадки на Новый год, а температура воздуха будет колебаться от -1 до -7 градусов.

Погода в Виннице на Новый год 2023 / Фото: gismeteo

Погода в Ужгороде на Новый год 2023

На Закарпатье также не ожидается дождь, погода будет облачной с прояснениями солнца. Температура будет плюсовой, но ночью может опускаться до -4.

Погода в Ужгороде на Новый год 2023 / Фото: gismeteo

Погода в Чернигове на Новый год 2023

31 декабря в Чернигове облачно с прояснениями, температура от -2 до -5 градусов. 1 января не следует ожидать ни солнца, ни осадков, однако температура поднимется до +2.

Погода на Новый год в Чернигове 2023 / Фото: gismeteo

Погода в Днепре на Новый год 2023

В Днепре на Новый год ожидается облачность с прояснениями, отсутствие осадков и температура от -1 до -5.

Погода на Днепропетровщине на Новый год 2023 / Фото: gismeteo

Напомним, ранее НВ рассказывал, как будет меняться погода в Украине в ближайшие дни. Следует ожидать резких перепадов температур, которые будут постоянно меняться.