Зимняя классика или как всегда? О погоде на Рождество и Новый год НВ рассказала представительница Укргидрометцентра 22 декабря, 17:00 Эксклюзив НВ В Укргидрометцентре поделились прогнозом погоды на конец года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Наталия Птуха, синоптик украинского Укргидрометцентра, — о том, ждать ли аномальных «минусов», больших снегопадов и непредсказуемых погодных изменений в зимние праздники.

— Расскажите, какой будет погода до конца декабря, следует ли ожидать существенных изменений погодных условий, температуры? Сколько будет держаться нынешняя погода, и чего следует ожидать на Рождество тем, кто его празднует 25 декабря?

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Сразу отмечу, что долгосрочные прогнозы — достаточно кропотливая работа и не очень благодарна, мы все знаем, что несколько недель назад многие СМИ писали, что на Новый год будет 30 градусов мороза. Сейчас в обозримой перспективе мы таких показателей не видим и не прогнозировали их.



Сегодня мы можем говорить более конкретно о погоде на Рождество, которое празднуют 25 декабря, и немного заглянуть в конец года.