Без солнечных прояснений. Когда наступит потепление и какой будет погода на Новый год в Киеве 20 декабря, 15:14 Довоенный новогодний Киев (Фото:Projector Creative & Tech Online Institute)

Погода с 31 декабря 2022 года днем будет примерно такой же, какой была и в предыдущие два года, а вот ночью ожидаются более сильные заморозки, чем те, которые были в 2020 и 2021 годах.

Также предполагаются осадки, но их количество будет меньше, чем в предыдущие два года. Об этом сообщили на сайте Gismeteo.

Согласно их прогнозу, в последний день 2022 температура воздуха в Киеве не поднимется выше 3 градусов, а ночью может опускаться до -3 градусов. На следующий день ожидается до +6 днем и +1 градус ночью.

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В пятницу 31 декабря и субботу 1 января ожидаются осадки в виде дождя и снега. Согласно прогнозу, осадки следует ожидать ежедневно с 24 декабря по 5 января, за исключением воскресенья 26 декабря и понедельника 27 декабря. Январь начнется с плюсовых температур, однако сначала будет облачным и дождливым.

Погода на Новый год в Киеве / Фото: gismeteo.ua

Напомним, ранее метеорологи предупредили о резких перепадах температуры от +15 до -17 и осадках в Украине.