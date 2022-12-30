Обновленный прогноз. На Новый год в Украину придет резкое потепление — синоптик 30 декабря, 12:55 Прогноз погоды на Новый год. (Фото:Kornelius/unsplash)

Накануне Нового года стало известно об ощутимом потеплении в конце декабря и начале января.

Погода на 30 декабря в Украине: температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять +3+9 градусов, на востоке и северо-востоке +1+5 градусов. Дожди в пятницу пройдут в западных областях, вечером дойдут до Винницкой, Житомирской, Киевской. При понижении температуры воздуха временами возможен мокрый снег. На остальной территории существенных осадков не предполагается. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Киеве 30 декабря будет сухой, лишь к вечеру пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью в столице ожидается около нуля, вероятно, будет скользко. Днем температура воздуха будет +4+6 градусов.

«31 декабря погода не претерпевает особых изменений», — добавила синоптик.

В первый день Нового года, 1 января 2023 года погода будет теплой: в течение дня температура поднимется до +7+12 градусов, на западе до +14 градусов. В восточной части будет свежее, однако без морозов, днем температура будет колебаться в диапазоне +5+9 градусов. Существенных осадков не предполагается.

«Ветер будет порывистым, ранневесенним, иногда до сильных порывов», — добавила синоптик.

Напомним, ранее о погоде на Рождество и Новый год рассказала представительница Укргидрометцентра.