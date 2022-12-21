После Дня зимнего солнцестояния. Синоптик дала прогноз погоды на конец декабря и Новый год 21 декабря, 13:30 Довоенный зимний Киев (Фото:Kyiv Visual by Projector)

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода после Дня зимнего солнцестояния 21 декабря.

«Наконец-то! День зимнего солнцестояния пришел! Конечно, еще будет много тьмы, холода, снега, вообще, зимы, но сегодня мы знаем уже точно, объективно — нам пообещала атмосфера — что весна будет и что световой день скоро будет увеличиваться», — написала она в своем Facebook.

Видео дня

Также она поделилась, что по предварительным прогнозам, в Украине 1 января 2023 будет без осадков и теплым. «И новогодняя ночь, и первый день Нового года обещают быть с „плюсами“… Хотя, конечно, прогноз потребует тщательного уточнения, еще рано. Но эта прогностическая модель мне нравится», — добавила синоптика.

Наталка Диденко дала прогноз погоды на ближайшие дни. / Фото: фейсбук

Согласно ее прогнозу, 22 декабря в Украине будет преобладать теплая погода. В течение дня температура воздуха будет +2+5 градусов, на севере 0+2 градуса, в южной части +4+9 градусов, в Крыму потеплеет до +11.

В западных областях и на севере Украины ожидаются осадки в виде дождя, местами со снегом. «На карте виден холодный фронт, черкающий эти регионы Украины. На остальной территории — без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный», — объяснила синоптик.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 22 декабря в Киеве и Украине. / Фото: фейсбук

Погода на 22 декабря в Киеве будет влажной. Небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура поднимется до отметки трех градусов выше нуля. Пешеходам и водителям следует быть особенно внимательными, ведь видимость и состояние дорог могут провоцировать опасные ситуации.

В ближайшее время погода в Украине будет преимущественно теплой, но влажной, с периодическими осадками. «Со вторника, 27 декабря, до конца нынешнего года будет доминировать сухая воздушная масса», — подытожила Диденко.

Напомним, ранее НВ рассказал, какой будет погода на Новый год 2023 года в Киеве и в разных регионах страны.