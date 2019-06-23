В ожидании перемен. Погода до 1 июля — неделя гроз и жары Вчера, 03:00 1961 Цей матеріал також доступний українською Remi Yuan / Unsplash Погода в Киеве и Украине Remi Yuan / Unsplash

Прогноз синоптиков на воскресенье: жару облегчат легкие дожди, но температура продолжит держаться, в то время как на западные регионы обрушатся грозы. В течение недели погода продержится в заданных ранее температурных рамках.

23 июня над Карпатами пройдут дожди, местами сильные. Температура ночью 13−18°, днем 23−28°. Кратковременные дожди пройдут в отдельных областях — Винницкой, Житомирской, Киевской. Остальная территория останется в зоне сухой жаркой погоды. Ночная температура 16−21°, на море — до 24°; днем от 29 до 34°. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с, во время гроз шквалов 15−20 м/с. Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Киеве порадует осадками не все районы, больше дождей достанется области. Ветер переменных направлений, 3−5 м/с. Температура ночью 16−21°, днем 29−34°. Ситуация продержится без изменений и в понедельник 24 июня, и во вторник 25 июня, и в среду 26-го. На Киевщине тоже дождей не ожидается, за редкими исключениями днем 26 июня — местами пройдут грозы. Температура: 25 июня ночью 15−20°, днем 27−32°, 26 июня ночью 13−18°, днем 23−28°.

А вот в Карпатах и после выходных продолжатся грозы и кратковременные осадки. Температура в южной части ночью 18−23°, днем 30−35°, на остальной территории 25 июня ночью 15−21°, днем 26−32°, 26 июня — ночью 13−19°, днем 23−29°.

С четверга по воскресенье ожидаются перемены — предвидится незначительное снижение температуры. 27−28 июня на большей части территории Украины и 29 июня в восточных областях прогнозируются дожди, грозы, 30 июня и 1 июля вновь без осадков. Температура ночью 13−19°, днем 23−29°, а в южных, восточных и большинстве центральных областей — 27−33°.

Карта Укргидрометцентра / Фото: meteo.gov.ua

В связи с повышенной опасностью обезвоживания при жаркой погоде не забывайте поддерживать влагу в организме: пейте достаточное количество воды, держитесь в тени, проводите время на природе и у водоемов, и воздерживайтесь от злоупотребления алкоголем.