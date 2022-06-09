Резкое изменение погоды. Синоптики предупредили о неделе осадков с грозами и снижением температуры 9 июня, 13:42 Цей матеріал також доступний українською Погода на неделю 13−19 июня 2022 Украина (Фото:andrei310 / depositphotos)

Ранее синоптики прогнозировали резкое повышение температуры в июне в Украине, однако следующая неделя принесет похолодание и дожди с грозами.

С 13 по 19 июня 2022 года многие регионы Украины ждет похолодание. Так, согласно данным синоптиков, в Киеве, Житомире, Черкассах и Виннице ожидается пасмурная погода, временами с дождями и грозами.

Видео дня

Киев

В Киеве дожди прогнозируются 13, 14, 15, 16, 18 и 19 июня. Таким образом дожди будут лить всю неделю, кроме пятницы. Максимальная скорость ветра на будущей неделе составит 15 м/с — в воскресенье. Максимальная сумма осадков будет 12.7 мм — во вторник.

Погода на неделю 13−19 июня 2022 Киев / Фото: gismeteo.ua

Житомир

В Житомире дожди прогнозируются 13, 14, 17, 18 и 19 июня. Таким образом дожди будут все дни, кроме среды и четверга. Максимальная скорость ветра на будущей неделе составит 15 м/с — в воскресенье. Максимальная сумма осадков будет 4.5 мм — в субботу.



Погода на неделю 13−19 июня 2022 Житомир / Фото: gismeteo.ua

Черкассы

В Черкассах дожди прогнозируются 13, 14, 15, 18 и 19 июня. Таким образом дождь ожидается практически каждый день, кроме четверга и пятницы. Максимальная скорость ветра на будущей неделе составит 13 м/с — в воскресенье. Максимальная сумма осадков будет 11.3 мм — в понедельник.



Погода на неделю 13−19 июня 2022 Черкассы / Фото: gismeteo.ua

Винница

В Виннице дожди прогнозируются 13, 14 и 18 июня. Здесь неделя пройдет менее дождливо, однако зонтик все-таки стоит прихватить з собой. Максимальная скорость ветра на будущей неделе составит 12 м/с — в воскресенье. Максимальная сумма осадков будет 12 мм — в субботу.



Погода на неделю 13−19 июня 2022 Винница / Фото: gismeteo.ua

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