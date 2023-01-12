«Между молотом и наковальней». Откуда в Украине штормовой ветер и ждать ли новых температурных качелей в январе 12 января, 15:53 Синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни (Фото:Yehor Litsov \ unsplash)

Синоптик Наталья Диденко рассказала Радио NV, чем обусловлены «качели» от крепких морозов до плюсовых температур и оттепели и почему не стоит бояться штормового ветра.

Несколько дней подряд мы ощущали на себе настоящую зиму: минусовые температуры и днем и ночью. Ждать ли потепления в ближайшее время? Видела прогнозы, уже с завтрашнего дня его обещают. Вы можете подтвердить?

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Конечно, я уже об этом говорила, об этой тенденции. Был период морозный. Наконец, все любители глобального потепления немного успокоились, потому что почувствовали морозы на себе. Сейчас побеждает атлантический процесс, потому что превалировал северо-восточный мощный антициклон с востока. Он определял погоду в Украине — и сухую, и с такими сильными морозами, особенно сильными на востоке, в центре и на севере.

Сейчас уже к нам начал поступать атлантический воздух – он значительно теплее. Температура воздуха постепенно, вот уже на Маланку, Василия, 13-14 января, и дальше будет повышаться до плюсовых значений, принося оттепель. Тепло все время было на западе Украины – туда холодный антициклон не добрался. Теперь тепло будет практически повсюду в Украине, на востоке также температура воздуха будет достигать плюсовых значений. Еще одна-две ночи побудут с морозами около -4-8°C, но именно ночью. В последствии даже ночью ожидается повышение температуры воздуха.

Кстати, вы уже об этом упомянули, что очень пестрая была погода по всей стране: на западе – до +10 тепла, на востоке и в центре – минусовые температуры. Почему это происходит, как это объяснить?

Это абсолютно нормально: мероприятие ближе к Атлантике, поэтому оно всегда влажнее и теплее, с исключениями очевидно. Восточная часть Украины, наши восточные области и те, которые близко к ним находятся, например, Полтавщина или Днепр с районами, Запорожье — эта часть Украины относится к более ярко выраженному континентальному климату. Поэтому там чаще и сухая погода и засухи летом. И более сильные морозы, потому что более сильная континентальная составляющая.

Хотела у вас спросить: обязательно ли такие температурные качели, о которых мы с вами говорили в прошлый раз, будут продолжаться и дальше?

Конечно, есть у синоптиков такой термин – естественный синоптический период называется. Он где-то колеблется, грубо говоря, от трех до восьми дней. То есть в этом промежутке обычно происходит смена воздушных масс. Проще говоря, к примеру, пришло похолодание, побыло, потом пришло потепление. И это не качели – это абсолютно обычные естественные процессы. Другой вопрос — какие экстремы при этих изменениях встречаются. Это уже дело.

Пока что к нам идет потепление, как я уже сказала, с оттепелью и с плюсовой температурой воздуха. А дальше будем общаться, обязательно вместе следить за сменой воздушных масс.

Конец следующей недели – это Крещение, традиционные крещенские морозы. Что скажете о них?

Сейчас уже такая неразбериха с календарем, у меня самой уже голова кругом от празднования дат… Я бы не советовала привязываться к таким фольклорным стереотипным приметам. Потому что 50 лет назад было иначе, 100 лет назад – еще иначе, сейчас – иначе происходят климатические воздействия. Поэтому говорить, что 19 января… Это абсолютно классический стереотип, который принадлежит к народным приметам, к песням, к медийным заголовкам. Поэтому все же мне кажется, что лучше прислушаться к специалистам и к профессиональным прогнозам погоды.

На этой неделе мы стали свидетелями еще и сильного штурмового ветра. Откуда он взялся в Украине?

Это не слишком сильный ветер. Он просто штормовой, здесь не стоит пугаться – это такой термин у синоптиков. Это ветер, начинающийся с 15 метров в секунду. Наблюдался ветер – где-то 15-20-22 метра в секунду.

Почему был этот ветер? Это достаточно просто объяснить: антициклон с востока, северо-востока с высоким атмосферным давлением. Противились ему, как я говорила, атлантические процессы, влажные и южные циклоны. Украина оказалась фактически, как говорится, между молотом и наковальней. То есть между антициклоном и циклоном: холодный тяжелый воздух давит, теплый воздух — сопротивляется. В результате встречи этих разных метеорологических объектов и происходит усиление ветра.

У нас сильные ветры встречались в Украине: бывало и 27, и 30 метров в секунду. То есть ветер, который был – да, он штормовой, потому что был быстрее 15 метров в секунду.

Напомним, ранее представительница Укргидрометцентра рассказала NV о том, ждать ли экстремальных температур Крещения и во второй половине января.